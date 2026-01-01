Borsone Element Jordan (48,5 l)

Jordan
Borsone Element (48,5 l)
Per la palestra, il lavoro o una notte fuori, sentiti nel tuo elemento con questo borsone. L'ampio scomparto principale è dotato di tasca per laptop, mentre la tasca per la borraccia si trova sul lato destro. Inoltre, c'è uno scomparto per scarpe traspirante sul lato sinistro. Riponi piccoli oggetti di valore come gioielli, telefono o passaporto in una delle tasche nascoste foderate in velluto sul davanti, mentre i manici e la tracolla rimovibile creano opzioni versatili per il trasporto e l'utilizzo.
- Colore mostrato in foto: Nero
- Stile: IR8395-010
Jordan
Per la palestra, il lavoro o una notte fuori, sentiti nel tuo elemento con questo borsone. L'ampio scomparto principale è dotato di tasca per laptop, mentre la tasca per la borraccia si trova sul lato destro. Inoltre, c'è uno scomparto per scarpe traspirante sul lato sinistro. Riponi piccoli oggetti di valore come gioielli, telefono o passaporto in una delle tasche nascoste foderate in velluto sul davanti, mentre i manici e la tracolla rimovibile creano opzioni versatili per il trasporto e l'utilizzo.
Dettagli prodotto
- 26 x 55 x 33 cm ca. (Altezza x Lunghezza x Profondità). Lunghezza spallacci: 129,5 cm ca. (massima), 80,5 cm ca. (minima)
- 100% poliestere
- Pulire solo le parti macchiate
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero
- Stile: IR8395-010
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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