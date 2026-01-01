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Borsone Element Jordan (48,5 l) - Nero

Jordan

Borsone Element (48,5 l)

49,99 €
Nero
Medium Soft Pink
TAGLIA UNICA
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Per la palestra, il lavoro o una notte fuori, sentiti nel tuo elemento con questo borsone. L'ampio scomparto principale è dotato di tasca per laptop, mentre la tasca per la borraccia si trova sul lato destro. Inoltre, c'è uno scomparto per scarpe traspirante sul lato sinistro. Riponi piccoli oggetti di valore come gioielli, telefono o passaporto in una delle tasche nascoste foderate in velluto sul davanti, mentre i manici e la tracolla rimovibile creano opzioni versatili per il trasporto e l'utilizzo.


  • Colore mostrato in foto: Nero
  • Stile: IR8395-010

Jordan

49,99 €

Per la palestra, il lavoro o una notte fuori, sentiti nel tuo elemento con questo borsone. L'ampio scomparto principale è dotato di tasca per laptop, mentre la tasca per la borraccia si trova sul lato destro. Inoltre, c'è uno scomparto per scarpe traspirante sul lato sinistro. Riponi piccoli oggetti di valore come gioielli, telefono o passaporto in una delle tasche nascoste foderate in velluto sul davanti, mentre i manici e la tracolla rimovibile creano opzioni versatili per il trasporto e l'utilizzo.

Dettagli prodotto

  • 26 x 55 x 33 cm ca. (Altezza x Lunghezza x Profondità). Lunghezza spallacci: 129,5 cm ca. (massima), 80,5 cm ca. (minima)
  • 100% poliestere
  • Pulire solo le parti macchiate
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero
  • Stile: IR8395-010

Spedizione e resi

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    Borsone Element Jordan (48,5 l)

    Jordan

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