Materiali riciclati
Nike Brasilia
Borsa portascarpe
La borsa portascarpe Nike Brasilia ti consente di riporre e portare con te le scarpe separandole dagli altri oggetti. La pratica maniglia facilita il trasporto, mentre la tasca con zip esterna è ideale per tenere i piccoli oggetti a portata di mano.
- Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Nero
- Stile: IB4410-010
Nike Brasilia
La borsa portascarpe Nike Brasilia ti consente di riporre e portare con te le scarpe separandole dagli altri oggetti. La pratica maniglia facilita il trasporto, mentre la tasca con zip esterna è ideale per tenere i piccoli oggetti a portata di mano.
Vantaggi
- Scomparto superiore con zip per proteggere le scarpe.
- Tasca esterna con zip ideale per tenere i piccoli oggetti a portata di mano.
- Pratica maniglia per trasportare comodamente la borsa.
Dettagli prodotto
- 33 x 15 x 18 cm ca. (Lunghezza x Larghezza x Altezza)
- 11 l
- 100% poliestere
- Pulire solo le parti macchiate
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Nero
- Stile: IB4410-010
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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