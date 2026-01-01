Borsa da golf Nike Air Max Lite

Nike Air Max Lite
Borsa da golf
Con un peso di 2 kg, la borsa Nike Air Max Lite è progettata per il golfista che porta con sé tutto il necessario. Le cinghie imbottite Air Max e il cuscinetto lombare assicurano sostegno e comfort. La comoda tasca esterna può contenere una borraccia per aiutarti a non trascurare l'idratazione mentre sei sul green.
- Colore mostrato in foto: Nero/Pure Platinum/Nero
- Stile: IO1600-095
Nike Air Max Lite
Con un peso di 2 kg, la borsa Nike Air Max Lite è progettata per il golfista che porta con sé tutto il necessario. Le cinghie imbottite Air Max e il cuscinetto lombare assicurano sostegno e comfort. La comoda tasca esterna può contenere una borraccia per aiutarti a non trascurare l'idratazione mentre sei sul green.
Vantaggi
- I quattro divisori tengono le mazze separate e organizzate.
- Le cinque tasche ti aiutano a riporre palline, tee e altri oggetti indispensabili.
Dettagli prodotto
- Patch per guanti con chiusura a strappo
- Manica porta penna
- 100% poliestere
- Pulire solo le parti macchiate
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Pure Platinum/Nero
- Stile: IO1600-095
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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