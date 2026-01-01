Borsa da golf Nike Air Max Lite

Con un peso di 2 kg, la borsa Nike Air Max Lite è progettata per il golfista che porta con sé tutto il necessario. Le cinghie imbottite Air Max e il cuscinetto lombare assicurano sostegno e comfort. La comoda tasca esterna può contenere una borraccia per aiutarti a non trascurare l'idratazione mentre sei sul green.

Colore mostrato in foto: Nero/Pure Platinum/Nero

Stile: IO1600-095