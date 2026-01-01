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Borsa da golf Nike Air Max Lite - Nero/Pure Platinum/Nero

Nike Air Max Lite

Borsa da golf

179,99 €
Nero/Pure Platinum/Nero
University Red/Pure Platinum/University Red
Nero/Wolf Grey/Clear Jade
TAGLIA UNICA
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Con un peso di 2 kg, la borsa Nike Air Max Lite è progettata per il golfista che porta con sé tutto il necessario. Le cinghie imbottite Air Max e il cuscinetto lombare assicurano sostegno e comfort. La comoda tasca esterna può contenere una borraccia per aiutarti a non trascurare l'idratazione mentre sei sul green.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Pure Platinum/Nero
  • Stile: IO1600-095

Nike Air Max Lite

179,99 €

Con un peso di 2 kg, la borsa Nike Air Max Lite è progettata per il golfista che porta con sé tutto il necessario. Le cinghie imbottite Air Max e il cuscinetto lombare assicurano sostegno e comfort. La comoda tasca esterna può contenere una borraccia per aiutarti a non trascurare l'idratazione mentre sei sul green.

Vantaggi

  • I quattro divisori tengono le mazze separate e organizzate.
  • Le cinque tasche ti aiutano a riporre palline, tee e altri oggetti indispensabili.

Dettagli prodotto

  • Patch per guanti con chiusura a strappo
  • Manica porta penna
  • 100% poliestere
  • Pulire solo le parti macchiate
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Pure Platinum/Nero
  • Stile: IO1600-095

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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    Nike Air Max Lite

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