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Borsa a tracolla con motivo floreale Nike Aura (5 l) - Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel

Nike Aura

Borsa a tracolla con motivo floreale (5 l)

39,99 €
Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
Nero/Nero/Gunmetal
TAGLIA UNICA
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Sì, hai bisogno di un'altra borsa a tracolla Aura. Questo modello abbina una delicata stampa floreale a eleganti dettagli metallizzati. La sua tasca principale ha un taschino interno in mesh e un taschino con zip che semplifica l'organizzazione dei tuoi oggetti di valore.


  • Colore mostrato in foto: Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
  • Stile: IV5665-654

Nike Aura

39,99 €

Sì, hai bisogno di un'altra borsa a tracolla Aura. Questo modello abbina una delicata stampa floreale a eleganti dettagli metallizzati. La sua tasca principale ha un taschino interno in mesh e un taschino con zip che semplifica l'organizzazione dei tuoi oggetti di valore.

Dettagli prodotto

  • 18 x 28 x 5 cm ca. (Larghezza x Altezza x Profondità)
  • Fascetta a strappo regolabile
  • Corpo: 100% nylon. Fodera: 100% poliestere
  • Pulire solo le parti macchiate
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
  • Stile: IV5665-654

Spedizione e resi

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    Borsa a tracolla con motivo floreale Nike Aura (5 l)

    Nike Aura

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