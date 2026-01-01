Borsa a tracolla con motivo floreale Nike Aura (5 l)

Sì, hai bisogno di un'altra borsa a tracolla Aura. Questo modello abbina una delicata stampa floreale a eleganti dettagli metallizzati. La sua tasca principale ha un taschino interno in mesh e un taschino con zip che semplifica l'organizzazione dei tuoi oggetti di valore.

Colore mostrato in foto: Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel

Stile: IV5665-654