Borsa a tracolla con motivo floreale Nike Aura (5 l)

Nike Aura
Borsa a tracolla con motivo floreale (5 l)
Sì, hai bisogno di un'altra borsa a tracolla Aura. Questo modello abbina una delicata stampa floreale a eleganti dettagli metallizzati. La sua tasca principale ha un taschino interno in mesh e un taschino con zip che semplifica l'organizzazione dei tuoi oggetti di valore.
- Colore mostrato in foto: Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
- Stile: IV5665-654
Nike Aura
Sì, hai bisogno di un'altra borsa a tracolla Aura. Questo modello abbina una delicata stampa floreale a eleganti dettagli metallizzati. La sua tasca principale ha un taschino interno in mesh e un taschino con zip che semplifica l'organizzazione dei tuoi oggetti di valore.
Dettagli prodotto
- 18 x 28 x 5 cm ca. (Larghezza x Altezza x Profondità)
- Fascetta a strappo regolabile
- Corpo: 100% nylon. Fodera: 100% poliestere
- Pulire solo le parti macchiate
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
- Stile: IV5665-654
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Recensioni (0)
Recensioni (0)
Nessuna recensione
Di' la tua. Recensisci Nike Aura prima di tutti.
Nike Aura
Ulteriori informazioni
Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.