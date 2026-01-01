Torna alla ricercaHolon Nike Factory StoreChiuso • Apre alle 10:0038 MerkavaHolon, Tel Aviv, 5885936, IL00 97 2035 625688Ottieni indicazioniOrari del negoziolun - gio: 10:00 - 21:30ven: 09:00 - 14:00sab: 10:00 - 22:00dom: 10:00 - 21:30ServiziVendita 24 ore su 24, 7 giorni su 7Risparmia quando vuoi online.Acquista quiGift card Nike (solo in negozio)Questo negozio accetta gift card acquistate in altri Nike Store nella valuta locale.Negozi nelle vicinanzeElenco degli storeNike Store Azrieli (Partnered)Derech Menachem Begin 132Azrieli CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 67011, ILChiuso • Apre alle 10:00Nike Store Dizengof (Partnered)50 Dizengoff st.Dizengoff CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 6433222, ILChiuso • Apre alle 10:00NSP Gindi TLV (Partnered)HAHASHMONAAIM ST. 100TEL AVIV, Tel Aviv, 7312700, ILChiuso • Apre alle 08:00