Torna alla ricercaNike Store Azrieli (Partnered)Aperto • Chiude alle 23:00Derech Menachem Begin 132Azrieli CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 67011, IL03-6953033Ottieni indicazioniOrari del negoziolun - gio: 09:30 - 22:00ven: 09:30 - 15:00sab: 10:00 - 23:00dom: 09:30 - 22:00ServiziInformazioni sui resiQuesto negozio non accetta resi per ordini eseguiti su Nike.com o Nike App.Negozi nelle vicinanzeElenco degli storeNike Store Dizengof (Partnered)50 Dizengoff st.Dizengoff CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 6433222, ILAperto • Chiude alle 23:00NSP Gindi TLV (Partnered)HAHASHMONAAIM ST. 100TEL AVIV, Tel Aviv, 7312700, ILAperto • Chiude alle 20:00Nike Store Tlv Port (Partnered)Namal 18TEL AVIV, Tel Aviv, 63508, ILAperto • Chiude alle 22:00