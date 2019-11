Magali Jou AF-1

MOVIMENTO ALL FOR 1

Il movimento è tutto. Il movimento ha il poter di far girare, cambiare e mandare avanti il mondo. In quanto appassionata di danza, Magali non ha dubbi sul fatto che nulla può cambiare senza fare il primo passo.

"Con questo movimento voglio sostenere i ballerini di street dance, desidero far conoscere questo fenomeno all'interno della comunità affinché le cose cambino, affinché questi ballerini migliorino le loro condizioni e possano mostrare al mondo il loro talento. Il mio messaggio è: 'Sveglia! Tutti insieme possiamo cambiare il mondo, il tuo mondo'. ALL FOR 1 è un mix delle tre street dance che pratico più spesso: dancehall, hip hop e afro. Ma, in realtà, è ispirato alla danza in generale: qualunque sia lo stile, l'importante è farsi sentire, cambiare le cose." - Magali Jou

Impara i passi qui sotto!