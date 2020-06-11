Wrap di pollo salutare e sostanzioso

Un invitante involtino di pollo
Alimentazione
Ultimo aggiornamento: [data]
Di Nike Training
Un pasto sano e completo pronto in soli 30 minuti. Per 4 porzioni.
Fai il pieno di cibo sano con questo delizioso involtino di pollo. Facile da preparare e ricco di proteine per un'energia che dura a lungo.
Un pasto equilibrato e sostanzioso con pollo, tortillas e piselli per saziare la tua fame. Senza frutta a guscio.
Ingredienti
616 g di filetto di pollo
15 ml di olio d'oliva
450 g di piselli
225 g di formaggio fresco
1 cipolla rossa
300 g di lattuga mista
8 tortillas di farina integrale
Preparazione
- Preriscaldare il forno a 425 ºF.
- Se congelati, scongelare i piselli in una ciotola.
- Condire il pollo con olio d'oliva, sale e un aroma a scelta. Mettere il pollo su una teglia ricoperta con carta da forno e arrostire per 20 minuti fino a quando il pollo non sarà cotto. Tagliare il pollo a fettine sottili e metterlo da parte.
- Utilizzare una forchetta per schiacciare i piselli insieme al formaggio fresco. Aggiungere sale e pepe a piacere. Tagliare la cipolla a fettine sottili. Stendere il mix di piselli e formaggio sulle tortillas, quindi aggiungere pollo, lattuga e cipolla. Per un tocco extra, scaldare le tortillas in padella. Buon appetito!
Preparazione
- Preriscaldare il forno a 220 ºC.
- Se congelati, scongelare i piselli in una ciotola.
- Condire il pollo con olio d'oliva, sale e un aroma a scelta. Mettere il pollo su una teglia ricoperta con carta da forno e arrostire per 20 minuti fino a quando il pollo non sarà cotto. Tagliare il pollo a fettine sottili e metterlo da parte.
- Utilizzare una forchetta per schiacciare i piselli insieme al formaggio fresco. Aggiungere sale e pepe a piacere. Tagliare la cipolla a fettine sottili. Stendere il mix di piselli e formaggio sulle tortillas, quindi aggiungere pollo, lattuga e cipolla. Per un tocco extra, scaldare le tortillas in padella. Buon appetito!
Informazioni nutrizionali per porzione
Calorie 526
Carboidrati 55 g
Proteine 45 g
Grassi 13 g