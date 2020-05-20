3 modi per avere più concentrazione

Viviamo in un'epoca in cui è estremamente facile perdere la capacità di rimanere concentrati. Siamo costantemente bombardati da un numero incredibile di informazioni che ci arrivano dal mondo in cui viviamo, dal nostro lavoro, dai nostri amici e dagli schermi dei nostri dispositivi. È una marea che a volte sembra travolgerci e farci perdere il contatto con l'attimo presente.



Fortunatamente, alcune semplici tecniche di mindfulness possono aiutarti a riprendere il controllo e a restituirti calma e consapevolezza. La prossima volta che senti il bisogno di recuperare la concentrazione o la lucidità, prova una delle tecniche che seguono: