3 modi per avere più concentrazione

Tre modi per avere più concentrazione
Coaching e alimentazione
Di Branden Collinsworth
Prenditi una pausa mentale dagli avvenimenti quotidiani per tornare a centrarti sul tuo io.
Viviamo in un'epoca in cui è estremamente facile perdere la capacità di rimanere concentrati. Siamo costantemente bombardati da un numero incredibile di informazioni che ci arrivano dal mondo in cui viviamo, dal nostro lavoro, dai nostri amici e dagli schermi dei nostri dispositivi. È una marea che a volte sembra travolgerci e farci perdere il contatto con l'attimo presente.
Fortunatamente, alcune semplici tecniche di mindfulness possono aiutarti a riprendere il controllo e a restituirti calma e consapevolezza. La prossima volta che senti il bisogno di recuperare la concentrazione o la lucidità, prova una delle tecniche che seguono:
- Respira in modo consapevole per un minuto. Insisto molto sul ruolo della respirazione con i miei clienti, e per delle ottime ragioni: è uno strumento potente che può cambiare istantaneamente l'atteggiamento mentale. E in un mondo in cui dobbiamo adattarci a nuove forme di "normalità", è confortante sapere che un atto semplice come respirare abbia comunque un enorme impatto. Dedica un minuto a fare inspirazioni ed espirazioni profonde di circa cinque secondi ciascuna. Concentrati completamente sul respiro e sul suono dell'aria che entra ed esce.
- Ritrova la connessione interiore. Per la maggior parte della giornata, un flusso costante di messaggi e informazioni ci arriva da ogni parte, rischiando di mandarci in confusione. La buona notizia è che possiamo sempre scegliere di spegnere tutto e metterci in pausa. Prova a scollegarti da tutti i tuoi dispositivi e dedica alcuni minuti a ricollegarti con il tuo io. Prendi profonda consapevolezza di tutto ciò che ti circonda: odori, suoni, colori, e sii semplicemente presente. Anche pochi minuti di questa forma di mindfulness possono restituirti immediatamente la calma e riportarti al momento presente.
- Ripeti un mantra efficace. Pronunciare ad alta voce un proposito o un'intenzione può incrementare immediatamente la tua energia e permetterti di vivere nel momento presente. Quando ho bisogno di ritrovare il mio "centro", io ripeto: "Con tutto me stesso, forza". È il mio modo di ricordare a me stesso, quando mi trovo in situazioni difficili e sento che potrei arrendermi (in allenamento, nella mia pratica yoga, al lavoro o anche con i miei cari), che esiste un altro livello. Che posso fare di più e che oltre l'ostacolo c'è qualcosa di magico. Perché funzioni anche per te, pensa a un'affermazione che ti tocca profondamente: qualcosa di positivo, energizzante e radicato nella compassione e nell'amore. Ogni volta che provi il bisogno di sintonizzarti, ripetila mentalmente oppure a voce alta.
Ricorda sempre che, anche se non puoi controllare tutto ciò che accade intorno a te, puoi controllare la tua reazione. Queste tecniche possono sembrare semplici, ma in questa semplicità sono racchiusi grandi poteri. E scoprirai molto presto che puoi utilizzare questi strumenti in modo semplice, rapido e sistematico per ritrovare la concentrazione e l'ottimismo.