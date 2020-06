Una domanda che cambierà la tua alimentazione

Questo è ciò che il team di Precision Nutrition chiama "l'arte della pausa". Un momento di cinque secondi che attiva l'interruttore nel tuo cervello affinché questo sia presente e si sintonizzi sui segnali di fame del tuo corpo, per aiutarti a smettere di mangiare quando non hai ancora raggiunto la piena sazietà. La parola "pausa" è fondamentale. "Non stiamo dicendo di fermarti", afferma Scott-Dixon. "Puoi continuare a mangiare se lo desideri; il cibo è sempre a tua disposizione. Ma per scoprire se lo desideri davvero, fai una pausa".



Se sembra troppo semplicistico, provaci. Siediti a tavola senza TV, telefono o giornale. Mangia un boccone, metti giù la forchetta, fai una pausa: pensa al perché stai mangiando. "È davvero impegnativo!" afferma Scott-Dixon. "Ma cambia completamente l'esperienza delle persone con il cibo".



Gli atleti d'élite utilizzano uno schema simile, dice St. Pierre. Guarda un giocatore di baseball uscire dalla zona di battuta, fare un respiro profondo e raccogliersi in se stesso. Guarda un calciatore inspirare profondamente subito prima di tirare un rigore. "Gli atleti fanno questo genere di cose in modo intuitivo per agire lentamente, non avere fretta e non commettere errori automatici", afferma. "Non meditano per 10 minuti: fanno un respiro e via, ripartono". Questa stessa idea si applica quando mangi.



Puoi anche fare una pausa nel mezzo di quella che reputi una cavolata, suggerisce Scott-Dixon. Immaginiamo che stai mangiando delle patatine fritte per lo stress, ma poi ti ricordi di fare una pausa e respirare. Ti rendi conto di non avere nemmeno fame. Che non vuoi davvero mangiare quelle patatine. "Non vederla come una tragedia", afferma Scott-Dixon. "Al contrario, pensa di averlo capito in tempo. Festeggia questo momento e conserva la consapevolezza per la prossima volta che lo stress ti farà venir voglia di mangiare"-