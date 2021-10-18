Pronta per l'asfalto: protesi da corsa Nike Sole 2.0 x Össur

Avendo lavorato su soluzioni funzionali come Nike FlyEase (una linea semplice da indossare e togliere) e Nike Pulse (scarpe ad alta resistenza per gli operatori sanitari), George sa bene cosa sia il processo di design empatico, in cui ci si mette nei panni di qualcun altro per comprenderne le necessità.

Per Nike 2.0 si è trattato di entrare nella mentalità di chi usa le protesi da corsa. Ricordi la soluzione artigianale di Sarah di cui abbiamo parlato poco fa? Immagina che, dopo pochi mesi, la suola si usuri completamente e si fonda al resto della protesi. Ecco perché il sistema di Nike Sole, che permette di cambiare la suola, è così importante ed ecco anche il motivo per cui il team era così determinato a fare in modo che, con la versione 2.0, applicare e rimuovere le suole fosse ancora più semplice.

Non soddisfatti, hanno anche deciso di offrire una maggiore scelta. D'altro canto, chi vuole un solo paio di scarpe? Un esempio: gli atleti che devono passare dalle suole per l'asfalto a quelle chiodate da sterrato. Come fa notare George, "le protesi da corsa sono costose e la maggiore parte degli Adaptive Athlete non può permettersi di avere una protesi riservata alle competizioni". Ecco perché era importante che si potesse cambiare suola su un'unica protesi polifunzionale.

Tutte le vicissitudini e i colpi di scena legati alla progettazione del nuovo meccanismo di fissaggio sono descritti nel video in alto. Ma il raggiungimento di questo obiettivo non era che l'inizio dell'avventura per George.