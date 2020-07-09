Trazioni per potenziare la parte superiore del corpo

Una volta che avrai imparato a eseguire la trazione perfetta, potrai osare un po' di più. Prova queste due varianti proposte dai Master Trainer Nike Flor Beckmann e Brian Nunez per alzare il livello di questo classico per il potenziamento della parte superiore del corpo.



Lunga vita alle trazioni, il popolare esercizio che rafforza schiena e braccia come nessun altro, sollevando il peso del corpo contro le leggi della gravità. E quando avrai acquisito le basi di questo movimento, le varianti per continuare a mettere alla prova la mente e il corpo sono davvero tante. I Master Trainer Nike Flor Beckmann e Brian Nunez ci mostrano due progressioni tra le più in voga che rendono questo esercizio ancora più impegnativo ed efficace.