Smoothie rigenerante all'anguria

Anguria: questo dolce frutto estivo nasconde tantissimi benefici. Scopri perché è ottimo per il recupero muscolare e per ridurre le infiammazioni, e in che modo puoi integrarlo nel tuo recupero con questa gustosa ricetta per uno smoothie.



Questa bevanda adatta ai vegani contiene sostanze nutritive che possono contribuire ad alleviare i dolori muscolari e a rifornire il corpo di elettroliti dopo un allenamento intenso. Inoltre, è facile da preparare ed è davvero rinfrescante. Scopri perché leggendo la semplice ricetta qui sotto, insieme ad alcuni suggerimenti per preparare e personalizzare il tuo smoothie.