Un esercizio che propongo agli atleti che si agitano prima degli incontri è legato all'inno nazionale. Durante l'esecuzione, consiglio loro di concentrarsi su un dettaglio, come le strisce dell'uniforme dell'arbitro. Può aiutare anche esaminare il corpo per individuare i punti in cui si sente tensione e capire, ad esempio, se i piedi sono ben piantati a terra. Lo scopo di tutte queste strategie è legare la mente al presente.



In fin dei conti, il passato non si può cambiare e il futuro è tutto da scoprire. Il modo migliore per avere successo è "rimanere con i piedi per terra", qui e ora, nel presente.



La prossima volta che inizi a ripercorrere i fallimenti del passato o a preoccuparti di ciò che accadrà, fermati, fai un respiro profondo e prova a rimanere con i piedi per terra.