Per il terzo episodio di questa serie, abbiamo avuto il privilegio di ospitare star della scena sportiva mondiale, come l'ex atleta olimpionica Alyssa Conley e la stella del tennis in carrozzina Kgothatso Montjane, vincitrice degli US Open e degli Open di Francia. Da questo incontro sono nate discussioni ricche di ispirazione, legate all'importanza di agire senza dover rendere conto a nessuno, per vivere ogni giorno secondo la propria autenticità, all'importanza che bisogna dare alla salute mentale, al pari di quella fisica, e alla possibilità di raggiungere il successo in questo mondo, senza porsi alcun limite.



A ottobre si è celebrato il mese del Pride a Johannesburg in Sudafrica e, per festeggiarlo, Nike ha organizzato un evento Be True – In Motion.



È stata un'esperienza all'insegna di giochi a tema benessere e attività di fitness olistico, oltre a una serie di conversazioni podcast in edizione speciale in collaborazione con Cnr Juta e De Beer, condotte da Lwazi Madonsela e Ayabonga.