Pancake proteici al cocco

Una colazione energetica e ricca di proteine.

Dai la carica alla tua routine mattutina con questi pancake proteici che sono facili da preparare e ti daranno energia per ore. Puoi personalizzarli con le idee che ti suggeriamo sotto e scoprire i consigli su come rendere la preparazione di questa ricetta ancora più semplice di quanto non sia già.



Cerchi un'altra scusa per mangiare pancake? Se preparati con gli ingredienti giusti, possono darti la carica per lunghe sessioni di allenamento o placare la tua fame post workout. Questa ricetta fornisce il giusto equilibrio di proteine e carboidrati per aiutarti ad allenarti più a lungo senza avvertire la stanchezza già a metà allenamento o soffrire cali di zuccheri. Ma soprattutto, sono facili e veloci (pronti in 10 minuti!) e potrai mescolare gli ingredienti come più preferisci.