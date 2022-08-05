Scopri ora i migliori bra Nike con scollo alto
Guida all'acquisto
Per stile e sostegno, puoi sempre contare su questi bra con scollo alto.
I bra con scollo alto sono un must-have di ogni guardaroba sportivo. Puoi indossarli comodamente anche fuori della palestra con gli shorts,i leggings o con qualsiasi altro capo di tuo gusto.
Grazie alla copertura e alla vestibilità ottimali, i reggiseni sportivi con scollo alto sono la scelta ideale per allenamenti ad alto impatto e molto dinamici, come gli allenamenti a intervalli ad alta intensità (HIIT), che richiedono movimenti multidirezionali.
Sono indicati anche per le attività che prevedono inversioni, come lo yoga e la ginnastica artistica, perché assicurano una perfetta tenuta quando sei a testa in giù. Scopri i migliori bra Nike con scollo alto, con diversi livelli di sostegno.
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I migliori bra Nike con scollo alto e sostegno leggero
I reggiseni sportivi a sostegno leggero risultano morbidi e confortevoli sulla pelle, assicurando al contempo una tenuta adeguata per le attività a basso impatto come yoga e pilates o per l'uso quotidiano. In genere, sono realizzati con materiali leggeri ed elasticizzati e presentano un'imbottitura minima.
1.Bra Nike Indy Rainbow Ladder
Il bra Nike Indy Rainbow Ladder con scollo alto è un modello colorato per i tuoi allenamenti a basso impatto, che ti assicura freschezza e traspirabilità grazie al design incrociato sulla schiena. Il reggiseno è dotato di coppe imbottite rimovibili, così puoi regolare la forma e la sensazione sulla pelle come preferisci.
2.Bra Nike Yoga Dri-FIT Indy
Questo reggiseno sportivo ultra morbido e dal sostegno leggero si adatta perfettamente al corpo, eliminando fastidi o distrazioni. Il tessuto Nike Infinalon è un materiale elasticizzato, più sottile, leggero e resistente di altri filati Nike, che offre una sensazione di morbidezza e di compressione delicata e avvolgente.
Questo modello è dotato di doppie spalline: una elasticizzata e morbida in tessuto a costine Infinalon e un'altra sottile e regolabile, per adattare la vestibilità.
I migliori bra Nike con scollo alto e sostegno medio
Se stai cercando un reggiseno sportivo con un sostegno maggiore, scopri i modelli a sostegno medio. Questi reggiseni offrono più struttura e stabilità (e talvolta più imbottitura) per affrontare attività come l'escursionismo, il ciclismo o l'allenamento della forza.
1.Bra Nike Dri-FIT Swoosh con scollo alto
Il bra Nike Dri-FIT Swoosh è il classico modello di reggiseno sportivo Nike, con spalline larghe e materiali traspiranti Nike Dri-FIT per una rapida evaporazione del sudore. Reinterpretando il tipico e iconico bra Nike Swoosh, questo modello presenta uno scollo più alto ed è disponibile in tre varianti in stile camo.
L'imbottitura monopezzo rimovibile non si sposta durante i movimenti e la tasca imbottita si apre dall'alto, così puoi usarla per riporre il telefono se hai bisogno di avere le mani libere.
2.Nike Dri-FIT Swoosh Run Division
Simile ad altri bra Nike Dri-FIT Swoosh, questo modello è realizzato in tessuti traspiranti e dotato di spalline larghe e imbottitura monopezzo rimovibile. Questo reggiseno è progettato appositamente per chi corre.
Gli inserti in mesh sul davanti e sul retro migliorano la circolazione dell'aria per assicurare freschezza durante le corse sotto il sole, mentre i dettagli dal design rifrangente esaltano il tuo stile lungo il percorso.
3.Bra Nike Air Dri-FIT Swoosh con zip
Ispirandosi ai top corti da allenamento, questo reggiseno sportivo con collo alto è dotato di mezza zip regolabile, che consente di regolare il livello di copertura e di cambiarsi facilmente dopo l'allenamento.
Questo modello presenta tutte le altre caratteristiche di un buon reggiseno sportivo: coppe rimovibili, tessuto traspirante e fascia toracica morbida e contenitiva che non pizzica.
Il miglior bra Nike con scollo alto e sostegno elevato
I reggiseni sportivi a sostegno elevato sono indicati per le attività ad alto impatto, come la corsa o l'allenamento HIIT. In genere, sono realizzati in materiali più spessi e con un design sostenitivo per offrire maggiore sicurezza.
Nike Dri-FIT ADV Alpha
Il bra Nike Dri-FIT ADV Alpha è un capo unico che unisce stile e funzionalità. Qualunque sia l'attività, corsa, salti o verticali, la fascia toracica riduce al minimo i rimbalzi, assicura una perfetta tenuta e aggiunge un ulteriore livello di sostegno.
Oltre a fornire sostegno e stabilità elevati, questo reggiseno è leggero e traspirante. Le cuciture rinforzate e le coppe sagomate aggiungono struttura, mentre le spalline regolabili consentono di personalizzare la vestibilità.
Testi a cura di Hannah Singleton