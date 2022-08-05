I migliori bra Nike con scollo alto

Questo reggiseno sportivo ultra morbido e dal sostegno leggero si adatta perfettamente al corpo, eliminando fastidi o distrazioni. Il tessuto Nike Infinalon è un materiale elasticizzato, più sottile, leggero e resistente di altri filati Nike, che offre una sensazione di morbidezza e di compressione delicata e avvolgente.

Questo modello è dotato di doppie spalline: una elasticizzata e morbida in tessuto a costine Infinalon e un'altra sottile e regolabile, per adattare la vestibilità.