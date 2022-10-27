Le migliori polo slim fit Nike da uomo da acquistare ora

Disponibile a righe, con motivi e in tanti colori diversi, questa polo è realizzata in un mix di cotone biologico e fibre di poliestere riciclato. Un classico versatile, morbido ed elasticizzato, perfetto per il golf e per il tennis.

Caratteristiche principali:

Tecnologia Dri-FIT per allontanare rapidamente il sudore

Bordo posteriore allungato e spacchetti laterali per infilare e sfilare con facilità la polo dai pantaloni

Occhielli ricamati nel giromanica per agevolare la circolazione dell'aria

Colletto a costine per ridurre gli arricciamenti

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