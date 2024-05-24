La storia di Nike Huarache

Nel 1990 e all'inizio del 1991, Hatfield realizzò diversi bozzetti (incluso quello sopra) prima di decidere quale sarebbe stata la silhouette definitiva di Huarache. Secondo Hatfield, l'idea gli venne in un lago.

"Mi si è accesa la lampadina mentre facevo sci nautico e aspettavo che il motoscafo mi tirasse fuori dall'acqua", spiega il designer. "Ero lì che galleggiavo con un calzare di neoprene e i piedi allineati uno davanti all'altro sullo sci. Poco prima che la barca partisse ho pensato: aspetta un attimo. Questo neoprene è davvero comodo. Avvolge perfettamente piedi e caviglie e mi da una grande stabilità". Alla fine Huarache venne realizzata in neoprene, con l'aggiunta di un esoscheletro per rinforzarla ulteriormente.