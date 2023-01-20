Collezione Air Jordan
Air Jordan 8
Primo lancio (1993)
Designer (TINKER HATFIELD)
Manufatto originale (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Colore(NERO/BRIGHT CONCORD – AQUA TONE)
Prezzo originale (125 $)
Codice modello (130169-040)
Air Jordan 8
Primo lancio (1993)
Designer (TINKER HATFIELD)
Manufatto originale (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Colore(NERO/BRIGHT CONCORD – AQUA TONE)
Prezzo originale (125 $)
Codice modello (130169-040)
Un nuovo standard
I Bulls terminarono la stagione 1993 aggiudicandosi per la terza volta di fila il titolo di campioni NBA, e diventando la terza squadra a essere mai riuscita in una simile impresa nella storia del campionato. Con questa vittoria, Michael Jordan diventò il primo giocatore in assoluto ad aver mai ottenuto il titolo di MVP in tre finali consecutive. In questa stagione di record battuti e canestri realizzati allo scadere del tempo, Jordan non smise mai di indossare le sue Air Jordan 8.
Dall'album dei ricordi
Il simbolo di un decennio
Con tre campionati e altrettanti titoli di MVP all'attivo, il lancio di Air Jordan 8 nel 1993 segnò la fine del primo periodo della carriera di Jordan e dell'omonima linea di sneaker. Tre colorway del modello originale vennero lanciate con questa ottava versione. Un grintoso design a fascia e la grafica sulla linguetta in ciniglia dimostravano che Air Jordan 8 era chiaramente una sneaker anni Novanta, un modello ora rappresentativo dell'epoca in cui fu creato.