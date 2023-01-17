Con Jordan all'apice della sua popolarità, Air Jordan 7 ha segnato per il brand Jordan l'inizio di una nuova era. Questo modello presentava due coraggiose omissioni a livello di design: il brand Nike e la finestra per vedere l'unità Air. Queste scelte hanno permesso a Air Jordan di rendersi indipendente da Nike Basketball e di ritagliarsi il proprio spazio per diventare una leggenda.



