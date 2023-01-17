Collezione Air Jordan
Air Jordan 7
Primo lancio (1992)
Designer (TINKER HATFIELD)
Manufatto originale (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Colore (BIANCO/NEUTRAL GREY – TRUE RED)
Prezzo originale (125 $)
Codice modello (130014-100)
Air Jordan 7
Primo lancio (1992)
Designer (TINKER HATFIELD)
Manufatto originale (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Colore (BIANCO/NEUTRAL GREY – TRUE RED)
Prezzo originale (125 $)
Codice modello (130014-100)
Una vittoria globale
Indossando Air Jordan 7, Michael Jordan è asceso allo status di star internazionale: con questo modello ai piedi, infatti, ha conquistato il secondo titolo NBA consecutivo, i titoli di MVP delle Finali ed MVP della stagione, oltre a una medaglia d'oro con la leggendaria nazionale statunitense ai giochi di Barcellona del 1992.
Dall'album dei ricordi
Un salto verso la grandezza
Con Jordan all'apice della sua popolarità, Air Jordan 7 ha segnato per il brand Jordan l'inizio di una nuova era. Questo modello presentava due coraggiose omissioni a livello di design: il brand Nike e la finestra per vedere l'unità Air. Queste scelte hanno permesso a Air Jordan di rendersi indipendente da Nike Basketball e di ritagliarsi il proprio spazio per diventare una leggenda.