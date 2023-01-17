Alla fine della stagione 1989-1990, era chiaro che Jordan fosse più in forma che mai. Infrangendo i suoi precedenti record, realizzò 69 punti contro Cleveland e 92 tiri da tre, contro i 58 di tutte le stagioni precedenti. Un gioco da ragazzi per MJ! Presentata al mondo intero da Mars Blackmon, l'iconico personaggio creato da Spike Lee, AJ 5 fu lanciata nel 1990.