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Air Jordan 5

Primo lancio (1990)
Designer (TINKER HATFIELD)
Manufatto originale (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Colore (NERO/ARGENTO METALLIZZATO)
Prezzo originale (125 $)
Codice modello (4384)

Air Jordan 5

Primo lancio (1990)
Designer (TINKER HATFIELD)
Manufatto originale (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Colore (NERO/ARGENTO METALLIZZATO)
Prezzo originale (125 $)
Codice modello (4384)

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La grinta prende forma

Alla fine della stagione 1989-1990, era chiaro che Jordan fosse più in forma che mai. Infrangendo i suoi precedenti record, realizzò 69 punti contro Cleveland e 92 tiri da tre, contro i 58 di tutte le stagioni precedenti. Un gioco da ragazzi per MJ! Presentata al mondo intero da Mars Blackmon, l'iconico personaggio creato da Spike Lee, AJ 5 fu lanciata nel 1990.

Dall'album dei ricordi

Grinta ad alta quota

Il designer Nike Tinker Hatfield si ispirò allo stile incisivo di Jordan e, paragonandola a un aereo da combattimento americano della Seconda Guerra Mondiale, progettò Air Jordan 5 con dettagli a forma di dente di squalo sull'intersuola, abbinati a un esterno più chiaro. La scarpa incanala l'incredibile grinta del suo campione, nella sua corsa verso le vette del basket.

Colorway

Data di pubblicazione originale: 16 gennaio 2023