Tutti i nuovi arrivi

Acquista

Ultimo aggiornamento: [data]
Lettura di 2 min

Air Jordan 2

Primo lancio (1986)
Designer (PETER MOORE/BRUCE KILGORE)
Artefatto d'origine (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Colore (BIANCO/ROSSO)
Prezzo originale (100 $)
Codice del modello (4361)

Air Jordan 2

Primo lancio (1986)
Designer (PETER MOORE/BRUCE KILGORE)
Artefatto d'origine (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Colore (BIANCO/ROSSO)
Prezzo originale (100 $)
Codice del modello (4361)

La storia di Air Jordan 2, Scarica l'app SNKRS

Scarica l'app SNKRS

Accesso in esclusiva a ogni lancio e consigli dalla community che ha definito una cultura.

Scarica l'app
La storia di Air Jordan 2, Scarica l'app SNKRS

Scarica l'app SNKRS

Accesso in esclusiva a ogni lancio e consigli dalla community che ha definito una cultura.

Scarica l'app

Jordan punta in alto

La seconda generazione di Jordan ha segnato in modo audace l'inizio di una nuova era per le scarpe. Air Jordan 2 ha fatto seguito all'entrata in campo di Jordan, ma è stata unica nel suo genere perché, per la prima volta nella storia di questo sport, ha unito alta moda e basket.

Dall'album dei ricordi

Elegante e potente

Realizzata in Italia, con linee eleganti, unità Air incapsulata a tutta lunghezza e senza il celebre Swoosh, Air Jordan 2 ha introdotto un nuovo livello di raffinatezza sul parquet. Progettata da Bruce Kilgore, ideatore dell'iconica Air Force 1, il lancio del modello OG è durato dal 1986 al 1987. La sua leggenda continua con AJ2 Retro.

Colorway

Data di pubblicazione originale: 17 gennaio 2023