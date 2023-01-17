Air Jordan 2
Primo lancio (1986)
Designer (PETER MOORE/BRUCE KILGORE)
Artefatto d'origine (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Colore (BIANCO/ROSSO)
Prezzo originale (100 $)
Codice del modello (4361)
Air Jordan 2
Primo lancio (1986)
Designer (PETER MOORE/BRUCE KILGORE)
Artefatto d'origine (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Colore (BIANCO/ROSSO)
Prezzo originale (100 $)
Codice del modello (4361)
Jordan punta in alto
La seconda generazione di Jordan ha segnato in modo audace l'inizio di una nuova era per le scarpe. Air Jordan 2 ha fatto seguito all'entrata in campo di Jordan, ma è stata unica nel suo genere perché, per la prima volta nella storia di questo sport, ha unito alta moda e basket.
Dall'album dei ricordi
Elegante e potente
Realizzata in Italia, con linee eleganti, unità Air incapsulata a tutta lunghezza e senza il celebre Swoosh, Air Jordan 2 ha introdotto un nuovo livello di raffinatezza sul parquet. Progettata da Bruce Kilgore, ideatore dell'iconica Air Force 1, il lancio del modello OG è durato dal 1986 al 1987. La sua leggenda continua con AJ2 Retro.