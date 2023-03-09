AJ 14 divenne nota come una delle AJ più comode mai realizzate, grazie a una tecnologia innovativa che le differenziava dai lanci precedenti. Erano di taglio basso e adatte sia alla velocità che al controllo, con doppia unità Zoom e aperture in mesh traspirante sulla suola. Lanciato nel 1998, il modello AJ 14 reinterpretava la scarpa come un'automobile (o viceversa) e presentava l'elegante logo Jumpman per rafforzare la fusione tra lusso e velocità. Dopo aver contribuito ad assicurare un sesto titolo ai Chicago Bulls nelle finali, MJ si ritirò in trionfo, lasciando alla linea di scarpe Air Jordan il compito di continuare a fare la differenza.