La forza di una playlist energizzante

Scaldati con una playlist piena di energia
Movimento
Di Kirsty Godso
Di Kirsty Godso
Come sfruttare la musica per preparare mente e corpo all'allenamento.
La musica ha un enorme potere motivante e a volte è l'interruttore magico che innesca una mentalità vincente. In questo articolo, Kirsty Godso, Nike Master Trainer, ci offre i suoi suggerimenti su come e dove trovare i brani più adatti ad alimentare la motivazione.
Attività fisica e musica sono da sempre un binomio vincente e molti di noi trovano utile allenarsi con il sottofondo energetico dei propri brani preferiti.
Ma a me piace trovare motivazione nella musica anche prima di iniziare l'allenamento. Se non sono proprio di buonumore, o sono stanca, oppure non ho molta voglia di allenarmi, pochi minuti di riscaldamento con la musica possono cambiare completamente il corso della mia giornata.
Metto su un po' di hip-hop vecchio stile ed ecco che il malumore o l'apatia svaniscono all'istante. Finalmente sono pronta a dare il massimo.
Come sfruttare la musica per preparare mente e corpo all'allenamento.
La musica ha un enorme potere motivante e a volte è l'interruttore magico che innesca una mentalità vincente. In questo articolo, Kirsty Godso, Nike Master Trainer, ci offre i suoi suggerimenti su come e dove trovare i brani più adatti ad alimentare la motivazione.
Attività fisica e musica sono da sempre un binomio vincente e molti di noi trovano utile allenarsi con il sottofondo energetico dei propri brani preferiti.
Ma a me piace trovare motivazione nella musica anche prima di iniziare l'allenamento. Se non sono proprio di buonumore, o sono stanca, oppure non ho molta voglia di allenarmi, pochi minuti di riscaldamento con la musica possono cambiare completamente il corso della mia giornata.
Metto su un po' di hip-hop vecchio stile ed ecco che il malumore o l'apatia svaniscono all'istante. Finalmente sono pronta a dare il massimo.
Do sempre un'occhiata alle nuove uscite e sono in contatto con alcuni DJ che mi tengono costantemente aggiornata sui nuovi brani. Forse è per questo che ogni volta che pubblico un video dei miei allenamenti sui social, metà dei commenti sono di persone che chiedono informazioni sul brano di sottofondo!
Trasmettere energia ed entusiasmo per il movimento fa parte del mio lavoro. E la musica giusta mi dà sempre una grande carica.
Do sempre un'occhiata alle nuove uscite e sono in contatto con alcuni DJ che mi tengono costantemente aggiornata sui nuovi brani. Forse è per questo che ogni volta che pubblico un video dei miei allenamenti sui social, metà dei commenti sono di persone che chiedono informazioni sul brano di sottofondo!
Trasmettere energia ed entusiasmo per il movimento fa parte del mio lavoro. E la musica giusta mi dà sempre una grande carica.