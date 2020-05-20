Insegnare ai bambini la fiducia in sé
Movimento
Di Nike Training
Come sfruttare il rinforzo positivo per aiutare i bambini a ottenere il massimo dallo sport.
Cercare di tenere attivi i bambini quando non possiamo uscire è una vera sfida. In questo articolo, una dei coach di Made to Play di Nike condivide i suoi consigli per motivare i bambini e tenerli lontani dal divano. Un indizio: la chiave è il divertimento.
Motivare i bambini quando non possiamo uscire è una vera sfida. Perciò abbiamo chiesto al team Made to Play di Nike come tenere i bambini lontani dal divano attraverso 6 principi di coaching. I nostri coach di Made to Play mettono in movimento 17 milioni di bambini in tutto il mondo. Questa settimana, Julia Winkler, coach del programma di calcio giovanile Berlin Kickt, ci spiegherà come rafforzare la fiducia.
La fiducia in se stessi prima di tutto
"Non perdere mai di vista la cosa più importante: il divertimento!" Sono parole di Julia, che, a seguito di un infortunio, ha dovuto dire addio ai suoi giorni da calciatrice semi-professionista e si è innamorata del coaching. Ora, il suo obiettivo è far muovere i bambini insieme alle loro famiglie, ricordando a tutti di "tenere alto l'umore e ridere insieme".
Incoraggiare i bambini e farli sentire dei campioni può avere un grande impatto sul loro senso di fiducia. Secondo Julia: "I bambini che fanno sport con i propri genitori sviluppano un senso di orgoglio e rafforzano l'autostima". Sappiamo che faresti di tutto per sostenerli, quindi, quando si parla di sport, incitali ad alta voce, dai loro qualche pacca in più sulle spalle e mostra più entusiasmo del solito per i loro successi.
"I bambini che fanno sport con i propri genitori sviluppano un senso di orgoglio e rafforzano l'autostima."
Julia Winkler, Coach, Berlin Kickt
Delinea degli obiettivi
Quando i bambini notano i propri progressi, si sentono più sicuri di se stessi. "Prenditi del tempo per parlare con i tuoi bambini e stabilire degli obiettivi a breve e lungo termine per la settimana successiva. Annota questi obiettivi su un foglietto e attaccalo al frigorifero". Julia incoraggia i bambini con cui lavora a prendere il controllo dell'allenamento. "Ascolta le idee dei bambini sullo sport e crea un rituale che permetta loro di esercitarsi regolarmente. Iniziare ogni giorno alla stessa ora crea una struttura che aiuta i bambini a sentirsi sicuri".
Non perderti i prossimi consigli di allenamento dei professionisti di Made to Play sull'app NTC.
Delinea degli obiettivi
Quando i bambini notano i propri progressi, si sentono più sicuri di se stessi. "Prenditi del tempo per parlare con i tuoi bambini e stabilire degli obiettivi a breve e lungo termine per la settimana successiva. Annota questi obiettivi su un foglietto e attaccalo al frigorifero". Julia incoraggia i bambini con cui lavora a prendere il controllo dell'allenamento. "Ascolta le idee dei bambini sullo sport e crea un rituale che permetta loro di esercitarsi regolarmente. Iniziare ogni giorno alla stessa ora crea una struttura che aiuta i bambini a sentirsi sicuri".
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