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Le migliori idee regalo Nike per la cura di sé

Guida agli acquisti

Scopri una serie di regali scelti con cura, che promuovono il benessere fisico e mentale.

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Le migliori idee regalo Nike per la cura di sé

I regali per la cura di sé sono sempre una scelta ponderata, e possono assumere varie forme. In fin dei conti, prendersi cura di sé può significare cose diverse: trovare il tempo per fare un piacevole workout, una passeggiata nella natura in compagnia di una persona cara o una pratica che allevia lo stress come la meditazione. Può significare anche dare priorità al riposo e al recupero, dormendo a sufficienza o ricordandosi di usare il foam roller.

Quindi, che si tratti di yoga o di running, se cerchi un articolo per te o per le persone a cui tieni, continua a leggere per scoprire tutti i migliori regali Nike per la cura di sé.

Scarpe ammortizzate per la camminata o il running

Le migliori idee regalo Nike per la cura di sé

La scarpa da running Nike InfinityRN, dotata di schiuma ReactX, offre ammortizzazione e comfort eccezionali: un regalo perfetto per chi ama correre per liberare la mente o fare lunghe camminate ascoltando un podcast. Un paio di ciabatte leggere e morbide in schiuma sagomata sono un’altra buona idea regalo. Resistenti all’acqua, sono perfette per una giornata in piscina o al mare.

Calze traspiranti da usare tutti i giorni

Un paio di calze scelto attentamente può essere un'ottima idea regalo per la cura di sé. Le calze unisex Nike Everyday Cushioned, ad esempio, donano comfort durante l'allenamento e il tempo libero, grazie alla tecnologia traspirante Dri-FIT che tiene i piedi all'asciutto, e alla fascia a costine sull'arco plantare che dona ammortizzazione.

Scopri le calze di media lunghezza Nike Everyday Cushioned

Articoli da yoga per alleviare lo stress

Le migliori idee regalo Nike per la cura di sé

Lo yoga è noto per la sua capacità di alleviare lo stress, e un nuovo tappetino sarà un regalo gradito per chi lo pratica. Il modello reversibile Nike, leggero e facilmente trasportabile, vanta una superficie ammortizzata e aderente, ideale per l'hot yoga, ma anche per la meditazione e lo stretching. Aggiungi il blocco da yoga Nike abbinato e avrai trovato il regalo perfetto per chi ama prendersi cura di sé facendo yoga.

Scopri il tappetino da yoga reversibile Nike (4 mm)Scopri il blocco da yoga Nike

Felpe e shorts confortevoli per le giornate di recupero e relax

Le migliori idee regalo Nike per la cura di sé

Una morbida felpa in fleece è un capo versatile, ideale da indossare in palestra o nei momenti di relax. La felpa oversize da donna a girocollo con logo, ampia e leggermente corta, è chic, stilosa e dona calore perché realizzata in fleece spazzolato di peso medio. Per completare il look, aggiungi un paio di morbidissimi shorts in fleece a vita alta, confortevoli e d'impatto.

Per gli uomini, potresti optare per una felpa a girocollo morbida e confortevole, realizzata in fleece con rovescio spazzolato. Se cerchi un regalo che unisca comfort e prestazioni, scegli gli shorts in French Terry Nike: un capo traspirante, leggero e versatile, perfetto da indossare durante l'allenamento e nel tempo libero.

Scopri la felpa con logo Nike Sportswear Phoenix Fleece da donnaScopri gli shorts ampi Nike Sportswear Phoenix Fleece da donnaScopri gli shorts Flow in French Terry Nike Club da uomo

Testo di Kylie Marie Gilbert

Data di pubblicazione originale: 26 agosto 2024