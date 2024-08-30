Le migliori idee regalo Nike per la cura di sé

Una morbida felpa in fleece è un capo versatile, ideale da indossare in palestra o nei momenti di relax. La felpa oversize da donna a girocollo con logo, ampia e leggermente corta, è chic, stilosa e dona calore perché realizzata in fleece spazzolato di peso medio. Per completare il look, aggiungi un paio di morbidissimi shorts in fleece a vita alta, confortevoli e d'impatto.

Per gli uomini, potresti optare per una felpa a girocollo morbida e confortevole, realizzata in fleece con rovescio spazzolato. Se cerchi un regalo che unisca comfort e prestazioni, scegli gli shorts in French Terry Nike: un capo traspirante, leggero e versatile, perfetto da indossare durante l'allenamento e nel tempo libero.