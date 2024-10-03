I migliori leggings Nike per la maternità

I migliori capi Nike per la maternità fanno parte delle linee Zenvy (M) e Nike One (M). Queste collezioni includono leggings e shorts da ciclista dal design esclusivo rigorosamente testati dalle donne prima, durante e (molto) dopo la gravidanza.

"I leggings Zenvy (M) sono pensati per le donne in dolce attesa o che si apprestano a iniziare questa fase della vita. Sono realizzati per accompagnarti lungo tutto il percorso della maternità, che non termina certo con la gravidanza", spiega Emily Polkow, Lead Product Line Manager, Global Apparel, di Nike. "Abbiamo aggiunto delle tasche esterne alla versione classica perché sappiamo quanto siano importanti per chi ha molto da gestire. Inoltre, abbiamo creato una fascia in vita ancora più alta, con design incrociato sul retro per darti maggiore agio e flessibilità. Poi, sono realizzati in InfinaSoft, il materiale due volte più elasticizzato dello spandex che è così morbido da rendere questi leggings per la maternità un capo indispensabile".

Anche i leggings Nike One (M) sono tra i migliori perché "offrono comfort, sostegno e flessibilità per mantenerti attiva durante tutte le fasi della gravidanza e della maternità", afferma Polkow. "Il materiale è davvero morbidissimo, con una finitura manopesca opaca da sfoggiare con i colori e le stampe che ami, per continuare a esprimere il tuo stile e la tua personalità. E il loro prezzo è davvero conveniente".