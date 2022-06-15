I migliori costumi da bagno Nike da uomo
Guida all'acquisto
Dai classici shorts da surf agli shorts corti colorati, la collezione Nike Swim da uomo offre costumi da bagno per le tue giornate in piscina o in spiaggia.
Se quest'estate stai pensando di andare in spiaggia con gli amici, fare vasche in piscina o provare un nuovo sport acquatico, avrai bisogno di un ottimo costume da bagno. La collezione Nike Swim offre una varietà di shorts da mare per tutte le tue avventure estive, con lunghezze di 13, 18 e 23 cm e un'ampia scelta di colori e motivi.
I costumi da bagno Nike sono realizzati in tessuti ad alte prestazioni che seguono i tuoi movimenti e si asciugano rapidamente, garantendo al tempo stesso comfort e copertura. Scopri i cinque migliori modelli di costumi da bagno Nike da uomo.
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1.Per maggiore lunghezza e comfort elasticizzato: shorts da volley da 23 cm
I classici shorts da volley Nike con interno gamba da 23 cm coprono tutta la coscia e sono proposti con vari motivi vivaci. La fascia in vita elasticizzata e la coulisse esterna permettono di regolare il comfort. Inoltre, i dettagli del design, come gli spacchetti sulle gambe per un'asciugatura più rapida e la fodera interna integrata per maggiore comfort e sostegno, rendono questi shorts un capo unico.
Troverai tasche laterali con interno in mesh per far scivolare via l'acqua e una tasca con zip che offre altro spazio per le tue cose (ricorda solo di togliere lo smartphone dalla tasca prima di entrare in piscina).
2.Per una lunghezza "giusta": shorts da volley da 18 cm
Se non ti piacciono gli shorts che arrivano alle ginocchia ma preferisci più copertura rispetto agli shorts corti, scegli i costumi da bagno Nike da 18 cm. Questo modello in genere arriva a cinque centimetri sopra il ginocchio, quindi puoi muoverti liberamente e con comodità senza esporre troppa pelle (se non è nel tuo stile). Come per la versione da 23 cm, questi shorts hanno fodera in mesh, fascia in vita elasticizzata, coulisse esterna e tasche.
3.Per una versatilità che dura tutto il giorno: shorts ibridi da 23 cm
Con un paio di shorts ibridi Nike, vai prima in acqua e poi fuori a pranzo senza problemi. Gli shorts ibridi da 23 cm Nike Merge hanno la fascia in vita fissa con chiusura a bottone, la patta con zip e una coulisse interna, quindi assomigliano a un normale paio di pantaloni corti. Tuttavia, il materiale Dri-FIT, l'interno tasche in mesh e i dettagli in tessuto traforato, per il drenaggio dell'acqua e la traspirabilità, rendono questi shorts ideali per le attività acquatiche.
4.Per una totale libertà di movimento: shorts da volley da 13 cm
Gli shorts da mare Nike da uomo più corti arrivano circa a metà coscia. Presentano slip interno in mesh, fascia in vita elasticizzata e tasche, inclusa una tasca posteriore con chiusura a strappo per riporre piccoli oggetti essenziali.
5.Per il nuoto ad alte prestazioni: jammer o slip da mare Nike
I jammer Nike sono fatti per il nuoto veloce, con un design elegante e attillato che aiuta a ridurre la resistenza idrodinamica. Il tessuto Nike HydraStrong garantisce resistenza e lunga durata. Troverai un tassello interno anteriore per maggiore sostegno, cuciture piatte per prevenire più facilmente le irritazioni e una coulisse per regolare il fit.
Disponibili in due lunghezze (una che arriva appena sopra il ginocchio, l'altra più corta a metà coscia), i jammer Nike sono fatti per resistere a lunghe sessioni di nuoto o per portare a termine la tua prossima gara di triathlon.
In alternativa, prova un paio di slip da mare. Come i jammer, gli slip da mare Nike sono fatti in tessuto HydraStrong e presentano una coulisse interna e una fodera anteriore che offre maggiore sostegno.
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Testo: Greg Presto