Les Hijabeuses: Founé Diawara sulla lotta ai pregiudizi

Dopo un anno di allenamenti con la sua squadra, era pronta a giocare la sua prima vera partita. Ma mentre scendeva in campo, l'arbitro l'ha fermata.



"Non puoi indossare l'hijab", ha detto l'arbitro. "Non è consentito".



A Founé si è spezzato il cuore. L'hijab aveva un importante significato per la sua fede musulmana e rappresentava la sua identità. Founé non poteva toglierselo per giocare, così ha trascorso la partita in panchina. Era triste e arrabbiata.



"Volevo solo giocare", ha detto. "Volevo semplicemente aiutare la mia squadra".



Invece di lasciarsi prendere dalla tristezza, Founé ha sfoderato le sue innate capacità di leadership. Aveva sentito parlare di una campagna per fermare la discriminazione negli sport femminili e ha colto l'opportunità di parteciparvi.