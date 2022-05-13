Chi è che ha voglia di sfoggiare un po' i muscoli? Flor Beckmann ti mostrerà come controllare il tuo corpo e come eseguire il curl dei bicipiti perfetto. Uno dei pochi esercizi che mostra risultati immediati.



Con il curl dei bicipiti, quello che vedi è quello che otterrai: bicipiti più grandi e più sviluppati. È uno dei pochi esercizi che offre gratificazione immediata: i muscoli sembrano diventare più grandi a ogni ripetizione. Questo perché gli esercizi di isolamento muscolare sono incentrati soprattutto su un muscolo in particolare, portando quindi un grande afflusso di sangue al muscolo interessato. Questo fa sì che le cellule si ingrossino e la pelle circostante sia tesa. Anche se questo effetto di gonfiore è un effetto a breve termine, contribuisce comunque alla crescita nel lungo termine. La Nike Master Trainer Flor Beckmann ci spiega i vantaggi del curl dei bicipiti e come eseguirlo al meglio.