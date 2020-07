Il curl dei bicipiti perfetto

Muscoli coinvolti

Come suggerisce il nome, i bicipiti, il muscolo a due capi che corre lungo la parte anteriore del braccio, sono i protagonisti dell'esercizio. Sono formati da un capo lungo e da un capo corto che aiutano le spalle e i gomiti nel sollevamento dei pesi. Sono i muscoli più prominenti e più "in mostra" delle braccia. I curl attivano anche il brachiale, o capo brachiale, e il brachioradiale, che si estende dall'avambraccio per consentirti di piegare il gomito e ruotare l'avambraccio.



Anche se i curl stimolano direttamente i bicipiti, i muscoli funzionano come un sistema, alcuni in opposizione, quindi il movimento attiva un effetto domino attraverso la muscolatura circostante. In particolare, quando i bicipiti si accorciano durante la parte concentrica dell'esercizio (quando si flettono per sollevare il peso), i tricipiti devono allungarsi per sostenere tale contrazione. I deltoidi anteriori (i muscoli arrotondati e più esterni delle spalle) si attivano per creare un punto di ancoraggio forte e stabile per il curl. E se esegui il movimento correttamente, cioè senza oscillare le braccia per trovare lo slancio, attiverai anche il core.