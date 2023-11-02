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La corsa è uno sport che richiede pazienza. Perseverare è difficile e i progressi possono sembrare lenti. Per ottenere un successo a lungo termine, i runner devono rivedere il proprio metodo e gioire di miglioramenti misurati e costanti.
Per riuscire in qualsiasi impresa, l'autostima è un requisito essenziale. La fiducia in te, nelle tue decisioni e nella tua disciplina influenza il tuo modo di affrontare le sfide di running ed è determinante per arrivare al traguardo.
La maggioranza dei runner non prende seriamente il riposo. Pensa che non faccia parte dell'allenamento. Riposare ti permette di fare di più, restare in salute e, in definitiva, ottenere velocità e soddisfazione il giorno della gara.
Collezione esclusiva di Eliud
Una collezione per ogni runner, ispirata ai principi di Eliud Kipchoge.
Data di pubblicazione originale: 2 novembre 2023