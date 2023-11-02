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Berlin 2023

ELIUD KIPCHOGE

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Eliud Kipchoge

La saggezza di Eliud

  • Eliud Kipchoge, slide 1 of 3
    Il segreto? La pazienza.

    La corsa è uno sport che richiede pazienza. Perseverare è difficile e i progressi possono sembrare lenti. Per ottenere un successo a lungo termine, i runner devono rivedere il proprio metodo e gioire di miglioramenti misurati e costanti.

  • Eliud Kipchoge, slide 2 of 3
    Magia a ogni chilometro.

    Per riuscire in qualsiasi impresa, l'autostima è un requisito essenziale. La fiducia in te, nelle tue decisioni e nella tua disciplina influenza il tuo modo di affrontare le sfide di running ed è determinante per arrivare al traguardo.

  • Eliud Kipchoge, slide 3 of 3
    Il riposo è importante quanto la corsa.

    La maggioranza dei runner non prende seriamente il riposo. Pensa che non faccia parte dell'allenamento. Riposare ti permette di fare di più, restare in salute e, in definitiva, ottenere velocità e soddisfazione il giorno della gara.

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Eliud Kipchoge, UNA STORIA LUNGA 20 ANNI

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Una collezione per ogni runner, ispirata ai principi di Eliud Kipchoge.

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  • Eliud Kipchoge, slide 1 of 3
    Corri con Eliud
  • Eliud Kipchoge, slide 2 of 3
    Breaking2: il documentario
  • Eliud Kipchoge, slide 3 of 3
    Nuove vittorie

Data di pubblicazione originale: 2 novembre 2023