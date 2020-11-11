È davvero il caso di correre oggi? Ecco come stabilirlo.

1. Impara dai tuoi errori.

Hai fatto una long run dopo aver dormito male la notte ed è stata orribile? Concentrati sul risultato: la prossima volta, saprai che dovrai cambiare programma. Afferma Kirby: "Biasimarsi per aver perso una giornata o aver fatto una corsa pessima, ci penalizza ancora di più. Otteniamo maggiori vantaggi se cerchiamo di comprendere, imparare e andare avanti".



2. Prova qualcosa di diverso dalla corsa.

Se il tuo corpo o la tua mente non sono in sintonia con la corsa, fai sollevamento pesi, yoga o una lunga camminata. È quanto suggerisce Derek Samuel, fisioterapista e membro del Nike Performance Council. Secondo Samuel, il cross-training può aiutare il tuo corpo a prepararsi per la prossima corsa. E, cosa altrettanto importante, eliminerai qualsiasi associazione negativa con la corsa.



3. Modifica il tuo programma.

Ricorda che, come dice Bennet, il recupero non significa per forza niente corsa. Una corsa può avere un effetto catartico sulla mente ed essere un ottimo modo per ridurre l'accumulo di stress e ansia. Solo che la speed run o le ripetute massacranti che avevi pianificato potrebbero non essere l'ideale per raggiungere questi obiettivi. "L'obiettivo è quello di fare progressi, e a volte si fanno progressi attraverso delle semplici modifiche", afferma Bennett. "Esistono infiniti modi per modificare una corsa, ad esempio rendendola più breve, tranquilla o piana, e adattandola così a ciò di cui il corpo e la mente hanno davvero bisogno".



4. Non esagerare.

"Se strafai, spesso dovrai pagare lo scotto", avverte Samuel. Come dice ai suoi clienti, non c'è nulla di male nell'andare a letto pensando di dover fare di più. Samuel sostiene: "Questo servirà ad alimentare la tua sete e sarà meglio che pensare che hai davvero spinto troppo e stai malissimo".