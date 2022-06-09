Come riposarsi, secondo la dottoressa Saundra Dalton-Smith

Podcast Trained: Scopri come riposare con la dott.ssa Dalton-Smith
Coaching
Esistono tanti modi per fare il pieno di energie. Ascolta come combattere la fatica con i sette tipi di riposo illustrati da questa dottoressa.
"Trained" è un podcast che esplora il fitness olistico d'avanguardia.
La maggior parte di noi associa la sensazione di stanchezza alla necessità di dormire di più. Ma secondo Saundra Dalton-Smith, MD, questa non è che la punta dell'iceberg del vero riposo. Grazie al suo lavoro di ricerca, la fondatrice di Restorasis e medico internista ha identificato sette tipi di riposo che superano qualsiasi barriera socioeconomica, culturale e razziale. In questo episodio, la dottoressa affianca la conduttrice Jaclyn Byrer per illustrarci nel dettaglio quali sono questi tipi e in che modo capire se ci stiamo riposando a sufficienza. Se gli allenamenti, la vita genitoriale o il lavoro ti sfiniscono, non preoccuparti: la dott.ssa Dalton-Smith garantisce che le sue pratiche rigeneranti non sono altri impegni da aggiungere alla lista di cose da fare, ma abitudini quotidiane che possono aiutarci a dare il massimo.
"Riposare significa recuperare, ricaricare quelle parti di noi che si prosciugano e vanno in debito di energia mentre ci destreggiamo tra le mille attività della nostra vita."
Saundra Dalton-Smith
MD, medico internista e fondatrice di Restorasis
Hai domande su atteggiamento mentale, esercizio fisico, alimentazione, recupero o sonno? Vorresti suggerire un ospite o un argomento? Scrivi a Jaclyn all'indirizzo trained@nike.com e cercheremo di accontentarti.