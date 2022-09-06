In che modo la mindfulness crea e distrugge abitudini, secondo il Dottor Judson Brewer

Che si tratti di avere difficoltà a ridurre il tempo passato davanti allo schermo o a limitare l'eccessivo consumo di zuccheri, molti di noi sanno quanto sia difficile abbandonare le cattive abitudini. E secondo Judson Brewer, MD, PhD, autore di best-seller come Vincere la dipendenza, non si tratta tanto di forza di volontà quanto di mindfulness. In questo episodio, il direttore di ricerca e innovazione presso il Mindfulness Center della Brown University si unisce a Jaclyn Byrer per spiegare cosa succede nel cervello quando si prende o si perde un'abitudine. Condivide, inoltre, strumenti di mappatura delle abitudini, acronimi e tecniche di reframing che possono aiutare chiunque ad assumere un controllo migliore dei propri comportamenti, per sempre.