Nuove icone: Dina Asher-Smith

Perché è importante parlare di cose come seno, dolori mestruali e ciclo, soprattutto per le più giovani?



DINA: Quando sono entrata nel mondo dello sport di alto livello, questi erano argomenti un po' tabù. Quando parlo delle mie esperienze con le ragazze più giovani, le principali domande che mi vengono rivolte riguardano i bra, il periodo della pubertà e la partecipazione alle attività sportive. È importante parlare con sincerità di queste cose.