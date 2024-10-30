Electric Pack: una nuova colorway che omaggia il passato ma con uno sguardo al futuro
Notizie sul prodotto
I nuovi look associano un'iconica stampa animalier effetto struzzo a una nuova tonalità d'impatto.
- Nike Electric Pack è una nuova colorway grintosa disponibile per una selezione di scarpe Nike Performance da uomo, donna e bambini.
- Con l'iconica stampa animalier effetto struzzo unita al Total Orange, una colorway Nike Performance dell'estate 2024, Electric Pack reinterpreta il passato in modo inedito.
- I modelli Electric Pack sono disponibili per l'acquisto su nike.com dal 24 luglio 2024.
Nike lancia una nuova e fiammeggiante stampa per le scarpe ad alte prestazioni che sta facendo impazzire gli sneakerhead. La colorway Electric Pack, che si distingue per un'iconica stampa animalier effetto struzzo e l'esclusivo arancione brillante, noto come Total Orange, è disponibile per 55 modelli Nike Performance da uomo, donna e bambini.
Questa fantasia è stata introdotta nel 1987 dal designer Nike Tinker Hatfield, e oggi rappresenta una delle palette più iconiche del marchio. A quanto si dice, un giorno, mentre esplorava il quartiere newyorkese di SoHo, Hatfield notò un vistoso divano con stampa a pelle di struzzo nella vetrina di un elegante negozio di arredamento. Si innamorò degli elementi naturali e della texture organica del tessuto. La scoperta di questi elementi così particolari lo portò a progettare per Nike una scarpa ad alte prestazioni che traeva ispirazione proprio da quella stampa così grintosa e rivoluzionaria. L'insolito connubio univa elementi lifestyle a un prodotto ad alte prestazioni, un concetto singolare in un'epoca in cui l'abbigliamento sportivo e l'alta moda non si fondevano tra loro.
Questa volta, la stampa animalier è resa ancora più audace dalla tonalità Total Orange, una colorway Nike Performance che punta a conquistare il mondo. Secondo i designer Nike, il risultato è un tripudio di energia, grinta e personalità.
"Il motivo Safari è un elemento che normalmente non associ al contesto delle alte prestazioni, ma abbiamo deciso di utilizzarlo comunque per creare un prodotto inedito che rappresentasse questa nuova era dello sport", afferma Caroline Abero, Sr. Director, Women's Footwear and Apparel di Nike. "Facciamo scendere in campo sport e cultura affinché insieme possano dare alla prossima generazione di atleti un nuovo look".
Il design di Nike Electric Pack sfoggia uno stile audace e dinamico che apre una breccia nel cuore di atleti e amanti delle stampe animalier, di qualunque età. Sono ben 55 i modelli di scarpe Nike Performance da uomo, donna e bambini in questa colorway, e ognuno interpreta la tonalità Total Orange e l'iconica stampa animalier effetto struzzo con un design leggermente diverso. Tra questi troverai Alphafly per le corse di velocità, Pegasus per il running su strada, la scarpa da basket G.T. Hustle e la scarpa da golf Infiniti Tour.
Dal 24 luglio 2024, Electric Pack è disponibile in una selezione di scarpe Nike Performance su nike.com.