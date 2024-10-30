Electric Pack: una nuova colorway che omaggia il passato ma con uno sguardo al futuro

Nike lancia una nuova e fiammeggiante stampa per le scarpe ad alte prestazioni che sta facendo impazzire gli sneakerhead. La colorway Electric Pack, che si distingue per un'iconica stampa animalier effetto struzzo e l'esclusivo arancione brillante, noto come Total Orange, è disponibile per 55 modelli Nike Performance da uomo, donna e bambini.

Questa fantasia è stata introdotta nel 1987 dal designer Nike Tinker Hatfield, e oggi rappresenta una delle palette più iconiche del marchio. A quanto si dice, un giorno, mentre esplorava il quartiere newyorkese di SoHo, Hatfield notò un vistoso divano con stampa a pelle di struzzo nella vetrina di un elegante negozio di arredamento. Si innamorò degli elementi naturali e della texture organica del tessuto. La scoperta di questi elementi così particolari lo portò a progettare per Nike una scarpa ad alte prestazioni che traeva ispirazione proprio da quella stampa così grintosa e rivoluzionaria. L'insolito connubio univa elementi lifestyle a un prodotto ad alte prestazioni, un concetto singolare in un'epoca in cui l'abbigliamento sportivo e l'alta moda non si fondevano tra loro.