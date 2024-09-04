Cos'è il pickleball? E come si gioca?

Se c'è un gioco che sta spopolando negli Stati Uniti ed è in crescita a livello mondiale, è il pickleball. Secondo la Sports and Fitness Industry Association, nel 2022 la partecipazione nel pickleball tra gli americani è raddoppiata, con un incremento pari a quasi il 159% in tre anni.

E non c'è nulla di cui meravigliarsi, perché questo gioco con racchette e pallina di plastica è divertentissimo, dinamico e facile da imparare. Fin dalla sua nascita, quasi 60 anni fa, il pickleball è sempre stato considerato uno sport adatto a tutti, da chi lo pratica occasionalmente agli atleti professionisti e tutti i livelli intermedi. Grazie alla sua popolarità in rapida ascesa, oggi è più facile che mai per principianti e giocatori più rodati trovare un'opportunità per praticarlo.

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