Come insegnare il servizio nel tennis agli adulti

Il lancio

Prima di analizzare il meccanismo del servizio, è importante parlare del lancio.

"Il lancio è probabilmente la parte più importante del servizio", afferma Evrard. "Se non lanci la palla nel punto giusto e poi non la colpisci nel punto giusto, non puoi servire bene".

Evrard consiglia di lavorare sul lancio a casa, perfino prima di mettere un piede in campo (e anche dopo!). Per lanciare la palla, usa la mano non dominante. I destrorsi devono tenere dritto il braccio sinistro e lanciare la palla leggermente in avanti, sopra la testa, verso la posizione a ore uno. Se la tua mano dominante è la sinistra, lancia la palla leggermente in avanti e verso la posizione a ore 11.

"Esercitati a tirare la palla in alto e ad allentare la presa per farla cadere", consiglia Evrard.