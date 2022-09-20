Come insegnare il servizio nel tennis agli adulti

Ogni partita di tennis, di qualsiasi livello o categoria, inizia con un servizio. Tutti lo sanno, ma ciò che qualcuno forse ignora è che il servizio è il colpo più difficile e importante di questo sport.

"Con un buon servizio hai già conquistato la metà dei punti di una partita, sia nei turni di servizio che in quelli di risposta", afferma Anthony Evrard, ex tennista professionista belga certificato PTR. "A differenza di un dritto o un rovescio che proviene dall'altro lato della rete, un servizio è come un tiro libero nel basket: è l'unico colpo su cui hai il controllo al 100%. Ma anche con il pieno controllo, è sempre il colpo più difficile".

Imparare la tecnica può costare molta fatica, ma le basi sono essenziali per migliorare il gioco nel suo complesso.

"Per imparare a servire correttamente, è utile scomporre il servizio in fasi diverse", sostiene Christo Schultz, Head Coach della squadra maschile di tennis alla Brandeis University.