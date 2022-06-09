Come piegare correttamente una felpa con cappuccio

Il modo più semplice per piegare una felpa con cappuccio
Cura dei prodotti
Inoltre, riduci il numero di grinze risparmiando spazio nel cassetto.
Felpe, maglie e altri capi con cappuccio sono l'ideale per stare al caldo senza rinunciare allo stile. A dirla tutta, però, le felpe con cappuccio possono occupare molto spazio nella cassettiera, soprattutto se non sono ben piegate.
Imparare a piegare bene le felpe non solo ti permette di liberare spazio nell'armadio o nella cassettiera, ma ti aiuta anche a ridurre le grinze. Che tu ci creda o no, per conservare al meglio la tua felpa è buona norma che tu la riponga correttamente, sebbene un ruolo ancora più importante lo giochi il lavaggio.
Ad esempio, sapevi che uno dei modi migliori per preservare la morbidezza della tua felpa preferita è metterla a rovescio prima di infilarla in lavatrice? Semplici accorgimenti come questo non solo ti aiutano a prolungare la vita della felpa, ma possono anche farla sembrare come nuova.
Vediamo ora una guida dettagliata su come piegare una felpa con cappuccio per fare spazio anche agli altri tuoi capi preferiti.
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- Prima di iniziare, valuta se è il caso di eliminare eventuali grinze dalla felpa con un ferro da stiro classico o verticale.
- Scegli una superficie dura e piatta per piegare il capo, così potrai procedere in modo rapido, semplice ed efficace.
- Posiziona la felpa con il davanti appoggiato sulla superficie e il retro rivolto verso di te, poi liscia il tessuto.
- Incrocia una manica della felpa sulla parte centrale del retro. Fai lo stesso con l'altra manica. A questo punto, la felpa dovrebbe avere una forma rettangolare.
- Prendi la metà inferiore della felpa e ripiegala con cura sulla metà superiore.
- Piega uno dei bordi esterni della felpa verso il centro, quindi fai lo stesso con l'altro bordo esterno.
- Piega il corpo della felpa in modo che per metà vada verso la parte superiore, quindi piegalo ancora una volta sul cappuccio.
- Apri il cappuccio e distendilo sul rettangolo piegato finché tutta la felpa non è dentro al cappuccio. Infine, fai scivolare il resto del corpo della felpa sopra il cappuccio così che, una volta riposto, il tuo capo non perda la forma che ha assunto da piegato.
Il suggerimento dei professionisti: assicurati di piegare la felpa nel modo più preciso possibile. Inoltre, man mano che pieghi la felpa, ricordati sempre di lisciare il tessuto per prevenire le grinze.