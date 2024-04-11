Cinque fantastici outfit con i berretti Nike

Cinque bellissimi outfit con i berretti Nike
Consigli di stile
Quando fa freddo vuoi indossare un berretto e non sai quale abbinare al tuo outfit? Ecco le risposte per te.
Inizia a fare freddo ed è giunto il momento di tirare fuori i capi autunnali e invernali! Cerchi un consiglio sugli accessori da abbinare a un outfit per le temperature più pungenti? Tra sciarpe, guanti e berretti, hai solo l'imbarazzo della scelta. Un berretto è perfetto se vuoi tenere la testa e le orecchie al caldo senza rinunciare allo stile di un cappello in maglia.
Quando crei un outfit d'impatto ma casual con un berretto, devi innanzitutto decidere il ruolo di questo accessorio, che puoi usare sia per dare risalto al resto dell'outfit, sia come elemento d'impatto indipendente (ad es.: un modello con motivo o pompon).
Continua a leggere per scoprire cinque outfit con berretti Nike, adatti a tante occasioni diverse.
Cinque outfit con berretti Nike
1. Casual e smart
I berretti non sono appannaggio esclusivo dello stile street. Un berretto con risvolto, infatti, può completare con eleganza qualsiasi outfit casual, specialmente se fa freddo. Abbinalo a un abito aderente con spacco sulla gamba, che dona un tocco di stile all'outfit; poi, aggiungi una giacca con zip a tutta lunghezza e un paio di confortevoli sneakers a taglio alto che, insieme al berretto, ti aiutano a rimanere al caldo. Infine, completa il look con un paio di orecchini dorati a cerchio o con una catenina.
2. Per fare il tifo dagli spalti
Quando vai a vedere una partita o una gara, devi indossare un outfit all'altezza della situazione, che dia la priorità al comfort. Abbina un morbido berretto in maglia a un paio di pantaloni jogger dallo stile essenziale, che ti aiuteranno a tenere le gambe al caldo anche se ti siedi su tribune potenzialmente gelide. Poi, aggiungi una canotta aderente o una t-shirt a manica lunga, da indossare sotto una maglia con bottoni. Completa il look con accessori come collane in argento e anelli voluminosi.
3. Semplice, con un tocco tie-dye
A volte, il segreto è la semplicità. Gli outfit essenziali si prestano a innumerevoli abbinamenti, che ti permettono di valorizzare i capi e creare look adatti per rimanere al chiuso o per le uscite in compagnia. Scegli un berretto dal look vivace e abbinalo ai pantaloni e alla t-shirt grigia di tutti i giorni per un outfit coordinato impeccabile. Il berretto, realizzato in fibre di poliestere riciclato al 50%, è il protagonista di questo look quotidiano. Tocco finale: un paio di robusti scarponcini in pelle con lacci, per un dettaglio grintoso e pratico allo stesso tempo.
4. Parola d'ordine: comfort
L'inverno non è solo la stagione di maglie, maglioni e felpe, ma anche di un altro capo indispensabile per il freddo: il berretto. Prova un modello con pompon rimovibile, che ti permette di regolare lo stile in base al tuo outfit. Indossa un bra sotto una maglia a girocollo oversize e abbina un paio di pantaloni jogger ampi per dare vita a un look che punta tutto sul comfort. Infine, aggiungi un paio di scarponcini d'impatto adatti a girare in città o a esplorare i sentieri sterrati. Consiglio: indossa un paio di guanti o di muffole per accentuare l'estetica confortevole dell'outfit.
5. Calore per le attività outdoor
Per un'escursione tranquilla, abbina un berretto tie-dye a un paio di pantaloni cargo dallo stile pratico, pensati per le attività sui sentieri sterrati. Aggiungi una maglia a manica corta realizzata in tessuto pesante di prima qualità, che allontana il sudore man mano che macini chilometri, e un berretto chiaro con risvolto, che dona all'outfit uno stile d'ispirazione outdoor. Completa il look con una vivace borsa da trekking a tracolla o un marsupio, che offrono lo spazio di cui hai bisogno per portare con te snack, attrezzature compatte e smartphone.
Testo di Gabrielle Kassel