Cinque fantastici outfit con i berretti Nike

Inizia a fare freddo ed è giunto il momento di tirare fuori i capi autunnali e invernali! Cerchi un consiglio sugli accessori da abbinare a un outfit per le temperature più pungenti? Tra sciarpe, guanti e berretti, hai solo l'imbarazzo della scelta. Un berretto è perfetto se vuoi tenere la testa e le orecchie al caldo senza rinunciare allo stile di un cappello in maglia.

Quando crei un outfit d'impatto ma casual con un berretto, devi innanzitutto decidere il ruolo di questo accessorio, che puoi usare sia per dare risalto al resto dell'outfit, sia come elemento d'impatto indipendente (ad es.: un modello con motivo o pompon).

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