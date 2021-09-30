Cosa significa davvero vivere al meglio secondo la cofondatrice di AARMY Angela Manuel-Davis

Podcast Trained: Credi nel tuo obiettivo con Angela Manuel Davis
Coaching
In palestra e fuori, a volte sei tu il tuo ostacolo più grande. Scopri i consigli della Chief Motivational Officer di AARMY.
"Trained" è un podcast che esplora il fitness olistico d'avanguardia.
Vivere la vita appieno non significa starsene tutto il giorno in spiaggia invece che in ufficio. Secondo Angela Manuel Davis, Chief Motivational Officer (proprio così!) e cofondatrice di AARMY, studio di ciclismo indoor e bootcamp, significa capire le motivazioni profonde che ci spingono a fare qualcosa e poi mettercela tutta. In questo episodio di Trained, Jaclyn Byrer ospita l'ex star dell'atletica leggera statunitense, che ci racconta come è passata da una certa soggezione verso il ciclismo ad annoverare tra i suoi allievi Jay-Z e Oprah, e in che modo, grazie ai consigli di suo padre, il suo corso oggi è conosciuto come "una cattedrale in bicicletta". Ci spiega inoltre perché il senso di responsabilità e le affermazioni sono così importanti, come creare un'atmosfera da lezioni di gruppo a casa e come ricaricare le energie. In altre parole, come vivere la vita che meritiamo.
"Il punto di svolta è la consapevolezza di meritare il risultato finale. E molte volte facciamo l'errore di rinunciare prima ancora di esserci concessi una possibilità."
Angela Manuel Davis
Chief Motivational Officer di AARMY
Hai domande su atteggiamento mentale, esercizio fisico, alimentazione, recupero o sonno? Vorresti suggerire un ospite o un argomento? Scrivi a Jaclyn all'indirizzo trained@nike.com e cercheremo di accontentarti.