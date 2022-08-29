Il gioco inizia con te

Coaching per bambini: il potere del gioco è stato creato per aiutare i coach a ricongiungere gioco e sport, rendendo l'attività fisica più divertente e accessibile ai più piccoli.

I bambini sono fatti per giocare e chiunque può trasmettere loro la gioia di fare sport con i giusti strumenti di coaching, anche tu! Sull'app Nike Training Club è ora disponibile Coaching per bambini: il potere del gioco, un programma che ti aiuta a motivare i bambini attraverso il divertimento, con giochi, sfide e abilità di movimento. Abbiamo realizzato questo programma di coaching per bambini in collaborazione con la Leeds Beckett University e ICOACHKIDS, un movimento globale non profit che perora la causa dell'istruzione sportiva. Fa tutto parte dell'impegno Made to Play di Nike a stimolare i bambini a fare attività fisica.

Sapevi che il gioco è uno dei modi principali per imparare, socializzare e liberare la propria immaginazione? Spronare i bambini a giocare fin da piccolissimi può essere il primo passo per offrire loro un futuro più sano, sia da un punto di vista fisico che mentale. Questo programma offre tre moduli progettati per offrirti tutti gli strumenti necessari per aiutare i bambini ad appassionarsi all'attività fisica attraverso il piacere del gioco. Ogni modulo presenta brevi video didattici sul potere del gioco ed è pensato per aiutare i coach a pianificare le sessioni sportive attraverso video esplicativi e consigli degli esperti.