Il gioco inizia con te
Coaching per bambini: il potere del gioco
Coaching per bambini: il potere del gioco è stato creato per aiutare i coach a ricongiungere gioco e sport, rendendo l'attività fisica più divertente e accessibile ai più piccoli.
I bambini sono fatti per giocare e chiunque può trasmettere loro la gioia di fare sport con i giusti strumenti di coaching, anche tu! Sull'app Nike Training Club è ora disponibile Coaching per bambini: il potere del gioco, un programma che ti aiuta a motivare i bambini attraverso il divertimento, con giochi, sfide e abilità di movimento. Abbiamo realizzato questo programma di coaching per bambini in collaborazione con la Leeds Beckett University e ICOACHKIDS, un movimento globale non profit che perora la causa dell'istruzione sportiva. Fa tutto parte dell'impegno Made to Play di Nike a stimolare i bambini a fare attività fisica.
Sapevi che il gioco è uno dei modi principali per imparare, socializzare e liberare la propria immaginazione? Spronare i bambini a giocare fin da piccolissimi può essere il primo passo per offrire loro un futuro più sano, sia da un punto di vista fisico che mentale. Questo programma offre tre moduli progettati per offrirti tutti gli strumenti necessari per aiutare i bambini ad appassionarsi all'attività fisica attraverso il piacere del gioco. Ogni modulo presenta brevi video didattici sul potere del gioco ed è pensato per aiutare i coach a pianificare le sessioni sportive attraverso video esplicativi e consigli degli esperti.
Modulo 1: Mettiamoci in gioco!
Questo modulo è incentrato sullo sviluppo della capacità dei bambini di mantenere il corpo in una posizione stabile durante le attività dinamiche e statiche. Grazie al programma, ti potrai concentrare sullo sviluppo di forza e mobilità, illustrando modi divertenti per integrare il gioco nell'allenamento quotidiano e mantenendo viva la partecipazione dei bambini.
Modulo 2: Coordinazione e velocità
Questo modulo è incentrato sullo sviluppo dell'efficienza del movimento attraverso la coordinazione e la velocità, due elementi chiave nello sport. Gestire i cambiamenti fisici, di abilità e di attenzione può essere complesso. Trasformare le attività in gioco è un modo infallibile per prolungare il coinvolgimento dei bambini. Qui troverai diversi consigli da applicare a diversi sport e allenamenti, quindi preparati a correre, schivare ostacoli e saltare.
Modulo 3: Massima resistenza
Questo modulo è incentrato sullo sviluppo della capacità dei bambini di aumentare la propria resistenza all'affaticamento attraverso il gioco. Proprio così, stiamo parlando di resistenza, che implica la ripetizione di determinati movimenti per un periodo di tempo prolungato. Ti mostreremo come integrare nelle tue sessioni vari giochi e attività a bassa e alta intensità utili a stimolare la resistenza aerobica, anaerobica e muscolare.