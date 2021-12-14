Gloves Not Gunz: molto di più di un boxing club

Un piccolo club di pugilato di Croydon, a sud di Londra, sta trasformando la vita di quei ragazzi che stanno cercando di dare una svolta alle loro esistenze. Uno spazio piccolo, afoso ma pieno di orgoglio e con un obiettivo incontestabile: cambiare le vite in meglio. Fondato da Adam Ballard e Ben Eckett all'inizio del 2017, il club Gloves Not Gunz è frutto della loro voglia di vedere un cambiamento nella loro zona dopo una serie di crimini commessi da alcuni ragazzi.



Gloves Not Gunz è per tutti. Ragazzi provenienti da scuole e quartieri diversi, con problemi diversi, si trasformano. Riconoscono le loro differenze, ma le lasciano fuori dalla porta. Questo è uno spazio per divertirsi, imparare qualcosa di nuovo e lasciarsi andare. Ogni piccola vittoria viene riconosciuta e celebrata.



Le difficoltà della vita quotidiana dei ragazzi di South London diventano più gestibili quando sollevano pesi, si allenano su circuiti e imparano esercizi di respirazione. Li aiuta a bilanciare la loro energia dandogli un senso di calma.