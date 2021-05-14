Raggiungi i tuoi obiettivi con i consigli di training mentale dell'atleta Chandler Smith

Podcast Trained: affronta qualsiasi sfida con Chandler Smith
Coaching
La stella del CrossFit parla di un cambiamento positivo, sia per se stesso che per il suo sport.
"Trained" è un podcast che esplora il fitness olistico d'avanguardia.
La star del CrossFit Chandler Smith sembra avere tutto: la forza e la mentalità per mettersi alla prova, e la moralità per sfidare lo status quo parlando apertamente di uguaglianza nel suo sport. Ma questo non significa che l'ex soldato dell'esercito degli Stati Uniti (a partire da quest'anno!) non abbia dei punti deboli come tutti noi. In questo episodio di "Trained", l'atleta nero al primo posto nella classifica mondiale di CrossFit si unisce a Ryan Flaherty, Senior Director of Performance di Nike, per dare inizio alla stagione 8. Ci rivela i suoi cibi spazzatura preferiti, il suo segreto per mantenere la calma sotto pressione e i suoi consigli per esprimere il nostro potenziale nello sport e nella vita.
"Se c'è autocompiacimento non si cresce, quindi cerco di non arrivare mai a quel punto."
Hai domande su atteggiamento mentale, esercizio fisico, alimentazione, recupero o sonno? Vorresti suggerire un ospite o un argomento? Scrivi a Flaherty all'indirizzo trained@nike.com e cercheremo di accontentarti.