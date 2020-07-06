Allenamento da 6 minuti per tutta la famiglia

Allenamento intenso di 6 minuti per tutta la famiglia
Coaching
Di Nike Training
Questo allenamento veloce è pensato per stimolare la mente e il corpo.
Forse sarà un esercizio breve, ma è molto intenso. In meno di dieci minuti, coinvolgerà nello sforzo il tuo corpo e non solo. Tu e i tuoi familiari allenerete l'immaginazione abbinando le ripetizioni a qualche divertente esercizio mentale.
Allenamento intenso di 6 minuti
È il momento dell'allenamento per tutta la famiglia! Questa settimana il tema è "Pazienza e perseveranza". Quindi, prendi un bel respiro profondo e raddoppia la potenza con l'allenamento di oggi, che ti permetterà di riscaldarti e dare il massimo. Inoltre, richiede solo 6 minuti ed è adatto ai bambini di tutte le età. Chiama a raccolta i tuoi familiari e cominciamo.
Allenare la mente
Anche se muovere il corpo fa sempre bene, oggi lavoriamo anche sulla mente. Scegli una categoria (ad es. cibi di colore viola, cereali preferiti, parole che iniziano con "u"). Ora, a ogni ripetizione, chiedi a ciascun componente della famiglia di dire ad alta voce il nome di un elemento di questa categoria. Ad esempio, durante i jumping jack, tutti devono nominare un atleta famoso. Chi tace o dà una risposta già data ripete il movimento.
Serve un po' d'ispirazione per le categorie? La risposta è davanti ai tuoi occhi: chiedi ai bambini di scatenare l'immaginazione e proporre qualche opzione divertente.
Allenare la mente
Anche se muovere il corpo fa sempre bene, oggi lavoriamo anche sulla mente. Scegli una categoria (ad es. cibi di colore viola, cereali preferiti, parole che iniziano con "u"). Ora, a ogni ripetizione, chiedi a ciascun componente della famiglia di dire ad alta voce il nome di un elemento di questa categoria. Ad esempio, durante i jumping jack, tutti devono nominare un atleta famoso. Chi tace o dà una risposta già data ripete il movimento.
Serve un po' d'ispirazione per le categorie? La risposta è davanti ai tuoi occhi: chiedi ai bambini di scatenare l'immaginazione e proporre qualche opzione divertente.