Allenamento da 6 minuti per tutta la famiglia

È il momento dell'allenamento per tutta la famiglia! Questa settimana il tema è "Pazienza e perseveranza". Quindi, prendi un bel respiro profondo e raddoppia la potenza con l'allenamento di oggi, che ti permetterà di riscaldarti e dare il massimo. Inoltre, richiede solo 6 minuti ed è adatto ai bambini di tutte le età. Chiama a raccolta i tuoi familiari e cominciamo.