Allenamenti ad alta energia per la famiglia

Prova questo esercizio di 15 minuti non una volta, ma due, uno dopo l'altro. Con i tuoi familiari, mettetecela tutta.



Per il primo round, chiedi ai bambini di creare una playlist di quattro canzoni che vi sproni durante tutto l'allenamento. Per il secondo round, saranno gli adulti a scegliere quattro brani in grado di darvi la carica fino alla fine.



La resilienza consiste nel trovare la forza per continuare e niente come la musica è capace di darci la spinta quando abbiamo bisogno di attingere a tutte le nostre energie. Quindi, scegli le canzoni giuste, mettile in sequenza e dai un po' di ritmo a ogni movimento.



Premi il pulsante e fai partire la tua mezz'ora di allenamento.