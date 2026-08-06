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Nike Blazer cipők és edzőcipők nőknek

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Nike SB Zoom Blazer Mid
Nike SB Zoom Blazer Mid Gördeszkás cipő
Nike SB Zoom Blazer Mid
Gördeszkás cipő
94,99 €
Nike SB Zoom Blazer Low Pro GT
Nike SB Zoom Blazer Low Pro GT Gördeszkás cipő
Nike SB Zoom Blazer Low Pro GT
Gördeszkás cipő
79,99 €
Nike SB Zoom Blazer Mid
Nike SB Zoom Blazer Mid Gördeszkás cipő
Nike SB Zoom Blazer Mid
Gördeszkás cipő
94,99 €

Böngéssz a női Nike Blazer modellek között gördeszkázáshoz vagy mindennapi viseletre

Válassz a számos klasszikus színskálával, alacsony vagy középmagas szárú kialakítással készülő női Nike Blazer modellek közül – vagy tervezd meg saját, egyedi megjelenésedet. Az először kosárlabdázóknak készült, majd a gördeszkás közösségben közkedveltté vált Nike Blazer hasított bőr, bőr vagy vászon felsőrésszel készül könnyű és klasszikus dizájnnal, amely garantáltan felkelti a figyelmet. Ha meg szeretnéd találni a tökéletes verziót, nézd meg az alacsony és középmagas szárú női dizájnokat, vagy böngéssz a férfi Blazer kollekció választékában.