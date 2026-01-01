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Gyerek Zöld Felsőrészek és pólók

(34)
Nike Sportswear
Nike Sportswear Póló nagyobb gyerekeknek
Nike Sportswear
Póló nagyobb gyerekeknek
17,99 €
Nike x LEGO® kollekció
Nike x LEGO® kollekció Póló nagyobb gyerekeknek
Most érkezett
Nike x LEGO® kollekció
Póló nagyobb gyerekeknek
32,99 €
Jordan
Jordan Jumpman Air hímzett póló nagyobb gyerekeknek
Jordan
Jumpman Air hímzett póló nagyobb gyerekeknek
24,99 €
Nike MAVN
Nike MAVN Dri-FIT kötött trikó lányoknak
Újrahasznosított anyagok
Nike MAVN
Dri-FIT kötött trikó lányoknak
42,99 €
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Dri-FIT rövid ujjú futballfelső nagyobb gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Kylian Mbappé Academy
Dri-FIT rövid ujjú futballfelső nagyobb gyerekeknek
34,99 €
Francia nemzeti válogatott 2026 Stadium idegenbeli
Francia nemzeti válogatott 2026 Stadium idegenbeli Nike Dri-FIT futballmez nagyobb gyerekeknek
Testreszabás
Elfogyott
Francia nemzeti válogatott 2026 Stadium idegenbeli
Nike Dri-FIT futballmez nagyobb gyerekeknek
84,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Túlméretezett póló nagyobb gyerekeknek
Nike Sportswear
Túlméretezett póló nagyobb gyerekeknek
22,99 €
Jordan
Jordan Jumpman Grid Blur póló nagyobb gyerekeknek
Jordan
Jumpman Grid Blur póló nagyobb gyerekeknek
27,99 €
Nike
Nike Dri-FIT hosszú ujjú, negyedcipzáras felső lányoknak
Újrahasznosított anyagok
Nike
Dri-FIT hosszú ujjú, negyedcipzáras felső lányoknak
42,99 €
Brazília
Brazília Nike Dri-FIT mérkőzés előtti rövid ujjú futballfelső nagyobb gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Brazília
Nike Dri-FIT mérkőzés előtti rövid ujjú futballfelső nagyobb gyerekeknek
64,99 €
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT futballfelső nagyobb gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Nike Academy
Dri-FIT futballfelső nagyobb gyerekeknek
19,99 €
Nike Multi
Nike Multi Rövid ujjú Dri-FIT póló nagyobb gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Nike Multi
Rövid ujjú Dri-FIT póló nagyobb gyerekeknek
24,99 €
VfL Wolfsburg 2025/2026 Stadium hazai
VfL Wolfsburg 2025/2026 Stadium hazai Nike Dri-Fit replika rövid ujjú ifjúsági futballfelső
VfL Wolfsburg 2025/2026 Stadium hazai
Nike Dri-Fit replika rövid ujjú ifjúsági futballfelső
79,99 €
Nigeria 2026 Stadium Home
Nigeria 2026 Stadium Home Nike Dri-FIT rövid ujjú futballmez nagyobb gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Nigeria 2026 Stadium Home
Nike Dri-FIT rövid ujjú futballmez nagyobb gyerekeknek
84,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT trikó nagyobb gyerekeknek (lányoknak)
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro
Dri-FIT trikó nagyobb gyerekeknek (lányoknak)
37,99 €
Nike
Nike Dri-FIT póló nagyobb gyerekeknek
Nike
Dri-FIT póló nagyobb gyerekeknek
24,99 €
Francia nemzeti válogatott 2026 Match idegenbeli
Francia nemzeti válogatott 2026 Match idegenbeli Nike Aero-FIT futballmez nagyobb gyerekeknek
Testreszabás
Elfogyott
Francia nemzeti válogatott 2026 Match idegenbeli
Nike Aero-FIT futballmez nagyobb gyerekeknek
139,99 €
Jordan MVP
Jordan MVP Koptatott feliratú póló nagyobb gyerekeknek
Jordan MVP
Koptatott feliratú póló nagyobb gyerekeknek
29,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT félhosszú cipzáras, hosszú ujjú felső nagyobb gyerekeknek (lányoknak)
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro
Dri-FIT félhosszú cipzáras, hosszú ujjú felső nagyobb gyerekeknek (lányoknak)
47,99 €
Nike Total 90
Nike Total 90 Dri-FIT futballmez nagyobb gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Nike Total 90
Dri-FIT futballmez nagyobb gyerekeknek
49,99 €
Jordan
Jordan Air hímzett, savas mosású póló nagyobb gyerekeknek
Jordan
Air hímzett, savas mosású póló nagyobb gyerekeknek
29,99 €
Jordan
Jordan Sportmez nagyobb gyerekeknek
Jordan
Sportmez nagyobb gyerekeknek
44,99 €
Nike Sportswear Essential
Nike Sportswear Essential Póló nagyobb gyerekeknek (lányoknak)
Nike Sportswear Essential
Póló nagyobb gyerekeknek (lányoknak)
19,99 €
FFF 2026 Stadium Away
FFF 2026 Stadium Away Nike Soccer háromrészes replikaszett kisgyerekeknek
Legnépszerűbb termék
FFF 2026 Stadium Away
Nike Soccer háromrészes replikaszett kisgyerekeknek
74,99 €
Nike Miler
Nike Miler Rövid ujjú Dri-FIT póló nagyobb gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Nike Miler
Rövid ujjú Dri-FIT póló nagyobb gyerekeknek
27,99 €
Nike Multi
Nike Multi Dri-FIT rövid ujjú edzőfelső nagyobb gyerekeknek (fiúknak)
Újrahasznosított anyagok
Nike Multi
Dri-FIT rövid ujjú edzőfelső nagyobb gyerekeknek (fiúknak)
22,99 €
Nike Multi
Nike Multi Dri-FIT ujjatlan felső nagyobb gyerekeknek (fiúknak)
Újrahasznosított anyagok
Nike Multi
Dri-FIT ujjatlan felső nagyobb gyerekeknek (fiúknak)
22,99 €
Kylian Mbappé
Kylian Mbappé Dri-FIT póló nagyobb gyerekeknek
Kylian Mbappé
Dri-FIT póló nagyobb gyerekeknek
27,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Túlméretezett póló nagyobb gyerekeknek
Nike Sportswear
Túlméretezett póló nagyobb gyerekeknek
27,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Póló nagyobb gyerekeknek
Nike Sportswear
Póló nagyobb gyerekeknek
24,99 €
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT rövid cipzáras felső gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Nike Stride
Dri-FIT rövid cipzáras felső gyerekeknek
49,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Mintás póló nagyobb gyerekeknek
Jordan Sport
Mintás póló nagyobb gyerekeknek
27,99 €
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain Nike Soccer póló nagyobb gyerekeknek
Paris Saint-Germain
Nike Soccer póló nagyobb gyerekeknek
25% kedvezmény
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition Nike NBA Swingman mez nagyobb gyerekeknek
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition
Nike NBA Swingman mez nagyobb gyerekeknek
20% kedvezmény
Nike Miler
Nike Miler Rövid ujjú Dri-FIT póló nagyobb gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Nike Miler
Rövid ujjú Dri-FIT póló nagyobb gyerekeknek
27,99 €
Nike Multi
Nike Multi Dri-FIT rövid ujjú edzőfelső nagyobb gyerekeknek (fiúknak)
Újrahasznosított anyagok
Nike Multi
Dri-FIT rövid ujjú edzőfelső nagyobb gyerekeknek (fiúknak)
22,99 €
Nike Multi
Nike Multi Dri-FIT ujjatlan felső nagyobb gyerekeknek (fiúknak)
Újrahasznosított anyagok
Nike Multi
Dri-FIT ujjatlan felső nagyobb gyerekeknek (fiúknak)
22,99 €
Kylian Mbappé
Kylian Mbappé Dri-FIT póló nagyobb gyerekeknek
Kylian Mbappé
Dri-FIT póló nagyobb gyerekeknek
27,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Túlméretezett póló nagyobb gyerekeknek
Nike Sportswear
Túlméretezett póló nagyobb gyerekeknek
27,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Póló nagyobb gyerekeknek
Nike Sportswear
Póló nagyobb gyerekeknek
24,99 €
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT rövid cipzáras felső gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Nike Stride
Dri-FIT rövid cipzáras felső gyerekeknek
49,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Mintás póló nagyobb gyerekeknek
Jordan Sport
Mintás póló nagyobb gyerekeknek
27,99 €
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain Nike Soccer póló nagyobb gyerekeknek
Paris Saint-Germain
Nike Soccer póló nagyobb gyerekeknek
25% kedvezmény
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition Nike NBA Swingman mez nagyobb gyerekeknek
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition
Nike NBA Swingman mez nagyobb gyerekeknek
20% kedvezmény