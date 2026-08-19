COLE PALMER

COLE PALMER

Cole Palmer

(38)
Angol nemzeti válogatott 2026 Stadium hazai
Angol nemzeti válogatott 2026 Stadium hazai Nike Dri-FIT férfi futballmez
Testreszabás
Újrahasznosított anyagok
Angol nemzeti válogatott 2026 Stadium hazai
Nike Dri-FIT férfi futballmez
109,99 €
Nike Air Max 95 Big Bubble
Nike Air Max 95 Big Bubble Férficipő
Legnépszerűbb termék
Nike Air Max 95 Big Bubble
Férficipő
189,99 €
Nike Academy
Nike Academy Nike Dri-FIT futballrövidnadrág nagyobb gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Nike Academy
Nike Dri-FIT futballrövidnadrág nagyobb gyerekeknek
28% kedvezmény
Nike P-6000
Nike P-6000 Cipő
Legnépszerűbb termék
Nike P-6000
Cipő
119,99 €
„ELKÉPESZTŐ KÉSZSÉGEKKEL ÉS MÁS TECHNIKÁK ALKALMAZÁSÁVAL KELTEK FÉLELMET.”
„ELKÉPESZTŐ KÉSZSÉGEKKEL ÉS MÁS TECHNIKÁK ALKALMAZÁSÁVAL KELTEK FÉLELMET.”
– Cole Palmer
Nike Therma-FIT Academy
Nike Therma-FIT Academy Futballnadrág nagyobb gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Nike Therma-FIT Academy
Futballnadrág nagyobb gyerekeknek
30% kedvezmény
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Férficipő
Air Jordan 1 Low
Férficipő
129,99 €
Nike Tech
Nike Tech Polár férfi szabadidőnadrág
Legnépszerűbb termék
Nike Tech
Polár férfi szabadidőnadrág
99,99 €
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT szőtt női futballtréningruha
Újrahasznosított anyagok
Nike Academy
Dri-FIT szőtt női futballtréningruha
79,99 €
Angol nemzeti válogatott 2026 Match hazai
Angol nemzeti válogatott 2026 Match hazai Nike Aero-FIT férfi futballmez
Testreszabás
Legnépszerűbb termék
Angol nemzeti válogatott 2026 Match hazai
Nike Aero-FIT férfi futballmez
159,99 €
Angol nemzeti válogatott 2026 Stadium hazai
Angol nemzeti válogatott 2026 Stadium hazai Nike Dri-FIT futballmez nagyobb gyerekeknek
Testreszabás
Legnépszerűbb termék
Angol nemzeti válogatott 2026 Stadium hazai
Nike Dri-FIT futballmez nagyobb gyerekeknek
84,99 €
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT női futballnadrág
Újrahasznosított anyagok
Nike Academy
Dri-FIT női futballnadrág
44,99 €
Nike Strike
Nike Strike Dri-FIT férfi futballnadrág
Újrahasznosított anyagok
Nike Strike
Dri-FIT férfi futballnadrág
59,99 €
Anglia 2026/27 Heritage Crossbody
Anglia 2026/27 Heritage Crossbody Nike Heritage Crossbody táska
Anglia 2026/27 Heritage Crossbody
Nike Heritage Crossbody táska
29,99 €
Angol nemzeti válogatott 2026 Stadium hazai
Angol nemzeti válogatott 2026 Stadium hazai Nike Dri-FIT női futballmez
Testreszabás
Újrahasznosított anyagok
Angol nemzeti válogatott 2026 Stadium hazai
Nike Dri-FIT női futballmez
109,99 €
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium hazai
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium hazai Nike Dri-FIT férfi replika futballmez
Testreszabás
Újrahasznosított anyagok
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium hazai
Nike Dri-FIT férfi replika futballmez
109,99 €
Angol nemzeti válogatott 2026 Match hazai
Angol nemzeti válogatott 2026 Match hazai Nike Aero-FIT futballmez nagyobb gyerekeknek
Testreszabás
Újrahasznosított anyagok
Angol nemzeti válogatott 2026 Match hazai
Nike Aero-FIT futballmez nagyobb gyerekeknek
139,99 €
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT futball-melegítőnadrág nagyobb gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Nike Academy
Dri-FIT futball-melegítőnadrág nagyobb gyerekeknek
37,99 €
Nike Strike
Nike Strike Dri-FIT férfi rövid cipzáras futball-melegítőfelső
Újrahasznosított anyagok
Nike Strike
Dri-FIT férfi rövid cipzáras futball-melegítőfelső
59,99 €
Anglia 2026/27 Academy Backpack
Anglia 2026/27 Academy Backpack Nike Academy hátizsák
Anglia 2026/27 Academy Backpack
Nike Academy hátizsák
49,99 €
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT női futballfelső
Újrahasznosított anyagok
Nike Academy
Dri-FIT női futballfelső
24,99 €
Anglia 2026 Stadium kapus
Anglia 2026 Stadium kapus Nike Dri-FIT replika rövid ujjú férfi futballmez
Újrahasznosított anyagok
Anglia 2026 Stadium kapus
Nike Dri-FIT replika rövid ujjú férfi futballmez
109,99 €
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT kerek nyakkivágású, hosszú ujjú női futballfelső
Újrahasznosított anyagok
Nike Academy
Dri-FIT kerek nyakkivágású, hosszú ujjú női futballfelső
44,99 €
Anglia 2026 Stadium hazai
Anglia 2026 Stadium hazai Nike Soccer háromrészes replikaszett kisgyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Anglia 2026 Stadium hazai
Nike Soccer háromrészes replikaszett kisgyerekeknek
74,99 €
Chelsea F.C. 2025/26 Stadium harmadik
Chelsea F.C. 2025/26 Stadium harmadik Nike Dri-FIT férfi replika futballmez
Testreszabás
Újrahasznosított anyagok
Chelsea F.C. 2025/26 Stadium harmadik
Nike Dri-FIT férfi replika futballmez
99,99 €
Anglia 2026 Stadium hazai
Anglia 2026 Stadium hazai Nike Dri-FIT női replika futballrövidnadrág
Újrahasznosított anyagok
Anglia 2026 Stadium hazai
Nike Dri-FIT női replika futballrövidnadrág
54,99 €
Angol nemzeti válogatott 2026 Match hazai
Angol nemzeti válogatott 2026 Match hazai Nike Aero-FIT női futballmez
Testreszabás
Újrahasznosított anyagok
Angol nemzeti válogatott 2026 Match hazai
Nike Aero-FIT női futballmez
159,99 €
Anglia 2026/27 Academy Ball
Anglia 2026/27 Academy Ball Nike Academy labda
Anglia 2026/27 Academy Ball
Nike Academy labda
32,99 €
Nike Strike
Nike Strike Dri-FIT rövid ujjú férfi futballfelső
Újrahasznosított anyagok
Nike Strike
Dri-FIT rövid ujjú férfi futballfelső
39,99 €
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT futballtréningruha nagyobb gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Nike Academy
Dri-FIT futballtréningruha nagyobb gyerekeknek
64,99 €
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT futballnadrág nagyobb gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Nike Academy
Dri-FIT futballnadrág nagyobb gyerekeknek
37,99 €
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium hazai
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium hazai Nike Dri-FIT hosszú ujjú férfi replika futballmez
Testreszabás
Újrahasznosított anyagok
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium hazai
Nike Dri-FIT hosszú ujjú férfi replika futballmez
119,99 €
Anglia 2026 Stadium idegenbeli
Anglia 2026 Stadium idegenbeli Nike Soccer háromrészes replikaszett babáknak és totyogóknak
Újrahasznosított anyagok
Anglia 2026 Stadium idegenbeli
Nike Soccer háromrészes replikaszett babáknak és totyogóknak
69,99 €
Chelsea F.C. 2025/26 Stadium harmadik
Chelsea F.C. 2025/26 Stadium harmadik Nike Dri-FIT Total 90 replika futballmez nagyobb gyerekeknek
Testreszabás
Újrahasznosított anyagok
Chelsea F.C. 2025/26 Stadium harmadik
Nike Dri-FIT Total 90 replika futballmez nagyobb gyerekeknek
79,99 €
Chelsea F.C. 2025/26 Stadium harmadik
Chelsea F.C. 2025/26 Stadium harmadik Nike Dri-FIT Total 90 női replika futballmez
Testreszabás
Újrahasznosított anyagok
Chelsea F.C. 2025/26 Stadium harmadik
Nike Dri-FIT Total 90 női replika futballmez
99,99 €
Anglia 2026 Stadium kapus
Anglia 2026 Stadium kapus Nike Dri-FIT rövid ujjú replika futballmez nagyobb gyerekeknek
Elfogyott
Anglia 2026 Stadium kapus
Nike Dri-FIT rövid ujjú replika futballmez nagyobb gyerekeknek
84,99 €
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT futballfelső nagyobb gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Nike Academy
Dri-FIT futballfelső nagyobb gyerekeknek
19,99 €
Anglia 2026 Stadium kapus
Anglia 2026 Stadium kapus Nike Dri-FIT replika rövid ujjú női futballmez
Elfogyott
Anglia 2026 Stadium kapus
Nike Dri-FIT replika rövid ujjú női futballmez
109,99 €
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT hosszú ujjú, rövid cipzáras futballfelső edzéshez nagyobb gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Nike Academy
Dri-FIT hosszú ujjú, rövid cipzáras futballfelső edzéshez nagyobb gyerekeknek
37,99 €